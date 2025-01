Neues One Piece-Kapitel verrät, was Shanks vor 6 Jahren auf Elban getan hat und wie er womöglich zu einem der vier Kaiser wurde

Shanks hat einen äußerst gefährlichen Gegner besiegt und den Elban-Riesen einen großen Gefallen getan. (Bild: © Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der Manga von One Piece kehrt mit dem kommenden Release von Kapitel 1136 endlich wieder zu einem normalen Veröffentlichungsrhythmus zurück. Pünktlich dazu sind auch die One Piece-Leaker in den sozialen Medien wieder aktiv und verraten Details zum kommenden Kapitel.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die Handlungen und Geschehnisse aus dem geleakten 1136. Kapitel von One Piece besprochen. Das offizielle Releasedatum des Kapitels ist der 19. Januar 2025. Solltet ihr bisher noch nicht die Egghead-Arc abgeschlossen und die Elban-Arc angefangen haben, werden euch also einige Informationen zu relevanten Charakteren wie Shanks und dem Prinzen von Elban vorweggenommen.

Laut der Leaks soll Kapitel 1136 Fans einen Einblick in die Geschehnisse von vor sechs Jahren geben. Dabei wird ebenfalls enthüllt, in welcher Verbindung Shanks zum verfluchten Prinzen Loki steht und wie er womöglich aufgrund der Ereignisse vor sechs Jahren zu einem der vier Kaiser aufgestiegen ist.

Loki spielte “Streiche”, die alles andere als witzig waren

Der One Piece-Fan und X-Nutzer*in @pewpiece veröffentlichte am 15. Januar 2025 eine komplette Übersetzung des geleakten Manga-Kapitels von One Piece und hat die wichtigsten Geschehnisse in einem Beitrag zusammengefasst.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

In Kapitel 1136 ist deutlich zu erkennen, dass Ruffy auf den Deal mit Loki, ihn von seinen Ketten zu befreien, eingegangen ist. Im Austausch bot der verfluchte Prinz Elbans an, dem Strohhut mehr von Shanks zu erzählen und ihm zudem zu verraten, wo sich der Rothaar-Pirat aufhält.

Bei einem friedlichen Zusammenkommen mit den anderen Riesen-Kriegern fragt Ruffy dann unschuldig nach, ob Loki wirklich so böse sei, wie alle behaupten.

Sogar schon Lokis Auftritt im Manga zeigt, wie stark und gefährlich er ist. (Bild: © Eiichiro Oda / Toei Animation)

Daraufhin erzählen ihm die Inselbewohner von Lokis Vergangenheit und wie “bösartig”, unheilvoll und verflucht er bereits als kleines Kind war. Nach seiner Geburt soll er das königliche “Glückspferd” der Familie getötet haben.

Das passierte im selben Jahr, indem auch Linlin (alias Big Mom) den legendären Krieger Jorul umbrachte. Mit 10 Jahren soll er wilde Bestien in der Unterwelt getötet und gezähmt haben, um sie im Dorf freizulassen und dadurch Chaos zu stiften.

Die Inselbewohner beschreiben Lokis Handlungen als “Streiche”, die allerdings lebensgefährlich und für die Dorfbewohner eher die Hölle auf Erden als harmlose Streiche waren. Der Riesen-Krieger Jarul fügt hinzu, dass das Schwert in seinem Helm von Loki stammt, als er ihn bei der Ermordung seines Vaters König Harald aufhalten wollte.

Loki soll nach der Ermordung seines Vaters in See gestochen sein, um noch mehr Unheil zu verbreiten. Nach Aussagen der Riesen-Krieger wurde er vor sechs Jahren von Shanks geschnappt und nach Elban zurückgebracht. Dort ketteten sie ihn an den Schatzbaum Adam in der Unterwelt.

Shanks Beteiligung an Lokis Festnahme machte ihn womöglich zu einem der vier Kaiser

Die Enthüllung von Shanks' Beteiligung an Lokis Gefangennahme deutet darauf hin, dass der Rothaar-Pirat den gefürchteten und gefährlichen Riesenkrieger in einem Kampf besiegt haben könnte. Schließlich wurde auch in den vorangegangenen Kapiteln betont, dass es ganz Elbans bedurfte, um Loki bei seinen Intrigen zu stoppen.

Shanks hat bewiesen, dass er es würdig ist, den Titel eines Kaisers zu tragen. (Bild: © Eiichiro Oda / Toei Animation)

Shanks wurde vor genau sechs Jahren einer der vier Imperatoren, zur gleichen Zeit soll der rothaarige Pirat den gefürchteten Loki besiegt haben. Es liegt also die Vermutung nahe, dass die Gefangennahme Lokis mit Shanks’ Aufstieg zum Kaiser zu tun hat. Da passt nur zu gut ins Bild, dass Loki einen großen Groll gegen den Rothaar-Piraten zu hegen scheint.

Jeder der vier aktuellen Imperatoren in One Piece hat entweder einen mächtigen Gegner besiegt oder sich jemandem angeschlossen. Ruffy triumphierte über Kaido, die stärkste Kreatur in der Welt von One Piece. Blackbeard tötete den stärksten Mann, der einer der vier Imperatoren war, Buggy verbündete sich mit dem stärksten Schwertkämpfer Mihawk und Shanks besiegte möglicherweise den stärksten Riesen-Krieger, indem er Loki gefangen nahm.

Was ist eurer Meinung nach zwischen Shanks und Loki vorgefallen? Glaubt ihr, dass Loki eine “bösartige” Person ist?