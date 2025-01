One Piece: Der Sprecher von Shanks könnte schon bald in den Ruhestand gehen, denn er verabschiedet sich bereits von anderen bekannten Anime-Rollen

Shanks wird in One Piece seit vielen Jahren von Shuichi Ikeda gesprochen, aber damit könnte es bald vorbei sein.

Shuichi Ikeda nimmt seinen Hut und hängt eine seiner wichtigsten Anime-Sprecherrollen an den Nagel. Aber, Entwarnung für One Piece-Fans: Vorerst gilt das nur für den Gundam-Charakter Char. Aber die Sorgen sind durchaus berechtigt, weil Shuichi Ikeda auch im One Piece-Anime Shanks spricht. Womöglich muss sich die Adaption also schon bald nach einem anderen Sprecher für die beliebte Rolle umsehen.

One Piece: Voice Actor hängt Gundam-Rolle an den Nagel und er ist auch Shanks' Stimme

Darum geht's: Shanks zählt zu den coolsten, mysteriösesten und beliebtesten Charakteren der Manga- und Anime-Reihe. Auch wenn er bisher nicht allzu viel Screentime bekommt, spielt er doch eine überaus wichtige Rolle. Aber bald müssen wir uns womöglich an eine neue (japanische) Stimme in der Anime-Serie gewöhnen (via: GameRant).

Gundam-Rolle wird aufgegeben: Shuichi Ikeda spricht in der Anime-Industrie eine ganze Menge unterschiedlicher Figuren, und zwar unter anderem auch Char aus dem Gundam-Universum. Genau diese Rolle gibt er jetzt aber offenbar auf. Der Grund dafür könnte mit dem Alter des mittlerweile 75-Jährigen zu tun haben.

Das hat er sonst noch gesprochen: Wer sich Anime-Serien im japanischen Original zu Gemüte führt, dürfte die Stimme von Shuichi Ikeda auf jeden Fall schon gehört haben. Er arbeitet seit den 1970er-Jahren auf diesem Gebiet und war unter anderem an den folgenden Animes beteiligt.

Mobile Suit Gundam (seit 1979)

Bubblegum Crisis (1987)

Arc the Lad (1999)

One Piece (seit 1999)

Detective Conan (2001)

Naruto (2005)

Hunter x Hunter (2011)

Was ist mit der Rolle von Shanks? Das steht noch nicht fest. Aber sollte sich Shuichi Ikeda komplett aus dem Anime-Geschäft zurückziehen und so richtig in den Ruhestand gehen, wird er wohl kaum weiterhin Shanks sprechen können.

Über kurz oder lang wird es sowieso so kommen, dass sich die Menschen hinter dem One Piece-Anime einen neuen Sprecher für Shanks suchen müssen. Immerhin dürfte es noch einige Jahre dauern, bis die Reihe ihr Ende findet und bis dahin geht Shuichi Ikeda mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Rente.

Wie findet ihr es, wenn Anime- oder Zeichentrickserien irgendwann neue Sprecher*innen für altbekannte Rollen einführen? Schaut ihr One Piece überhaupt im japanischen Original?