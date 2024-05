Dieser One Piece-Charakter ist die stärkste weibliche Piratin - und es ist nicht Big Mom

Charlotte Linlin oder auch Big Mom ist nicht mehr die Nummer 1 der Piratinnen.

In One Piece gibt es nicht nur starke Piraten, sondern auch starke Piratinnen. Big Mom, die eigentlich Charlotte Linlin heißt, ist eine davon. Sie hat es sogar geschafft, zu einer der Vier Kaiser zu werden - den mächtigsten Pirat*innen im Anime.

Die Kopfgelder sind ein guter Indikator dafür, wie mächtig ein Pirat oder eine Piratin ist. Demnach müsste eigentlich Big Mom an der Spitze der Piratinnen stehen - doch es gibt eine andere Piratin, die ihr mittlerweile den Rang abgelaufen hat.

Achtung: Hier gibt es Spoiler zum großen Finale des Wa no Kuni-Arcs.

Die stärkste Piratin in One Piece ist nicht Big Mom

Wieso ist es nicht Big Mom? Big Mom sitzt mit einem Kopfgeld von 4,388 Milliarden Berry auf Platz 1 der stärksten Frauen in One Piece. Mit ihrer Teufelskraft kann sie die Seelen anderer Charaktere kontrollieren und ihnen somit ihre Lebenszeit rauben. Damit hat sie eine überaus mächtige Fähigkeit.

Allerdings ist aktuell nicht bekannt, ob die Piraten-Kaiserin noch lebt. Trafalgar Law und Eustass Kid haben es geschafft, Big Mom in Richtung des Erdkerns zu versenken. In einer letzten Einstellung konnten wir sehen, wie sie in Richtung Lava flog. Ob sie das überlebt hat, ist allerdings nicht zu sehen.

Boa Hancock ist die wohl mächtigste Piratin.

Wer soll die stärkste Piratin sein? Ausgehend davon, dass Big Mom tatsächlich besiegt wurde, ist momentan Boa Hancock die stärkste Piratin. Sie hat mit 1,659 Milliarden Berry das zweithöchste Kopfgeld. Danach folgen Charlotte Smoothie mit 932 Millionen Berry und Nico Robin mit 930 Millionen Berry.

Dank ihrer Teufelsfrucht kann sie andere Lebewesen versteinern, die von Hancocks Schönheit fasziniert sind und unreine Gedanken haben. Sie kann ihre Kraft sogar in Form von Pfeilen verschießen, um andere zu versteinern.

Hinzu kommt, dass Hancock nicht nur die Anführerin der Kuja-Piratinnen, sondern auch ein ehemaliges Mitglied der Sieben Samurai ist. Selbst bei den Sieben Samurai war sie die einzige Frau.

Aktuell befindet sich die Strohhutbande auf Egghead Island:

Bedenkt dabei, dass das Kopfgeld nicht immer direkt mit der Stärke einer Person zusammenhängt. Einige Piratinnen haben nur ein hohes Kopfgeld, weil sie dringend von der Marine gesucht werden.

Außerdem kann es der Marine entgangen sein, wenn einige Piratinnen einen Stärkeschub bekommen haben. Nico Robin hat beispielsweise ihre Fähigkeiten weiterentwickelt und diese im Kampf gegen Black Maria gezeigt.

Welche Piratin hättet ihr als stärkste Kämpferin gesehen?