One Piece - Die größten Kopfgelder aller Zeiten für Ruffy + Co.

Als Pirat*in hat man es im One Piece-Universum nicht leicht. Die Konkurrenz ist groß und ständig sitzt einem die Marine im Nacken. Als ob das nicht schon genug wäre, setzt die Weltregierung auch noch Kopfgelder zur Ergreifung der Pirat*innen aus.

In diesem Artikel verraten wir euch, was es mit dem Kopfgeld genau auf sich hat und welche Piraten und Piratinnen zum aktuellen Zeitpunkt das höchste Kopfgeld haben. Nehmt euch also vor den Personen auf unserer Liste unbedingt in Acht!

Achtung, Spoiler: Die gezeigten Kopfgelder sind auf dem Stand des 1053. Mangakapitels bzw. der 1025. Episode des Animes. Falls ihr noch nicht so weit seid, müsst ihr euch auf einige Spoiler gefasst machen.

Faktoren für das Kopfgeld in One Piece

Je höher das Kopfgeld ist, desto stärker und gefährlicher ist der oder die Gesuchte für die Weltregierung. Das Kopfgeld hängt unter anderem von den begangenen Straftaten und Fähigkeiten einer Person ab und soll die Jagd nach ihr befeuern.

Wie wird das Kopfgeld bekannt gegeben? Die Marine verteilt die aktuellen Steckbriefe über die Zeitung. Auf den Steckbriefen befinden sich der Name der gesuchten Person, ein Fahndungsfoto zur Wiedererkennung und sein aktuelles Kopfgeld.

Wusstet ihr, dass die Belohnung für Pirat*innen um 30 Prozent sinkt, wenn er oder sie tot abgeliefert wird? Der Grund dafür ist, dass die Marine gerne ein Exempel an den Pirat*innen statuiert, indem sie diese öffentlich hinrichtet. Das geht mit einer Leiche natürlich nicht mehr. Diese Info stammt von Mr. 8 aus Kapitel 107 des Mangas.

Das sind die stärksten Pirat*innen und ihre Kopfgelder

Das Kopfgeld schwankt von rund 5,5 Milliarden Berry bis hin zu nur 100 Berry. Das Strohhutmitglied Tony Chopper hat beispielsweise nur ein Kopfgeld von 100 Berry, da die Weltregierung überzeugt ist, dass Chopper nur das Haustier der Crew sei.

Doch welche Piraten und Piratinnen haben das höchste Kopfgeld? Wir listen euch alle Charaktere auf, deren Kopfgeld zu ihren Lebzeiten die 1.000.000.000 Berry-Marke geknackt haben:

Gol D. Roger: 5.564.800.000

Edward Newgate: 5.046.000.000

Kaido: 4.611.100.000

Charlotte Linlin: 4.388.000.000

Shanks: 4.048.900.000

Eustass Kid: 3.000.000.000

Monkey D. Ruffy: 3.000.000.000

Trafalgar D. Law: 3.000.000.000

Alber: 1.390.000.000

Marco: 1.374.000.000

Queen: 1.320.000.000

Charlotte Katakuri: 1.057.000.000

Jack: 1.000.000.000

Am häufigsten finden sich Mitglieder aus der 100-Bestien-Piratenbande in den Top 13 der höchsten Kopfgelder wieder. Von Monkey D. Ruffys Strohhutpiraten ist tatsächlich nur er selbst vertreten. Das zweithöchste Kopfgeld hat in seiner Crew nämlich Jinbei mit 438.000.000 Berry.

Es gab eine Ausnahme: Die Sieben Samurai der Meere wurden nicht von der Weltregierung gejagt. Die Piratencrew genoss einen besonderen Schutz vor der Marine. Als Gegenleistung mussten sie andere Pirat*innen jagen, damit die Welt nicht ins Chaos stürzt. Zu den Sieben Samurai der Meere zählten beispielsweise die Piratenkaiserin Boa Hancock oder Falkenauge Mihawk. Auch Jinbei, der heute Mitglied der Strohhutpiraten ist, ist ein ehemaliges Mitglied der Sieben Samurai.

Doch mittlerweile wurde das Bündnis zu den Sieben Samurai aufgrund der kriminellen Machenschaften der ehemaligen Mitglieder Don Quichotte de Flamingo und Sir Crocodile aufgelöst. Somit macht die Marine nun auch Jagd auf die ehemaligen Sieben Samurai.

Welche Piraten aus One Piece hätten eurer Meinung nach ein besonders hohes Kopfgeld verdient?