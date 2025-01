One Piece Season 2: Netflix enthüllt klammheimlich den Release-Zeitraum der zweiten Staffel der Live-Action-Serie

Keine Sorge, auf ein Wiedersehen mit Ruffy müssen wir nicht mehr bis nächstes Jahr warten.

One Piece ist eine der größten aktuellen Manga- und Anime-Reihen überhaupt. Da ist es nicht verwunderlich, dass die gelungene Live-Action-Serie von Netflix 2023 ein riesiger Erfolg wurde. Seither warten Fans ungeduldig auf die zweite Staffel.

Die Dreharbeiten begannen bereits im letzten Jahr, aber Netflix hatte sich bezüglich eines Releases bislang bedeckt gehalten – zumindest bis jetzt, nun hat der Streaminganbieter nämlich ganz nebenbei verraten, wie es um einen Release in diesem Jahr steht.

One Piece geht mit Staffel 2 noch 2025 weiter

Statt einer großen offiziellen Ankündigung stammt diese Info aus einem Artikel der Netflix-eigenen Newsseite Tudum. In dem Bericht über die geplante Kollaboration von LEGO mit der Live-Action-Serie zu One Piece versteckt sich nämlich auch ein sehr interessanter Satz zur zweiten Staffel:

"Ahoy, Strohhüte! Die LEGO Group, Netflix und Tomorrow Studios tun sich zusammen, um euch Schätze zu bringen, die ihr hegen könnt, während ihr auf neue Episoden von One Piece wartet, die später in diesem Jahr erscheinen."

Damit ist also endlich offiziell bestätigt, dass One Piece Staffel 2 noch 2025 erscheinen wird. Genauer geht der Beitrag leider nicht auf den Release ein. Für Fans dürfte das trotzdem eine beruhigende Nachricht sein, immerhin wäre auch ein Release erst 2026 nicht unwahrscheinlich gewesen.

Das rückt auch noch einmal die Aussage des Schauspielers von Vizeadmiral Garp in den Fokus, der bereits vor einigen Wochen einen noch genaueren Releasezeitraum genannt hatte.

Auch der One Piece-Anime pausiert aktuell mit neuen Folgen. Im April soll es aber weitergehen:

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Autoplay

Vincent Regan, der den Vizeadmiral der Marine und Großvater von Ruffy in der Live-Action-Serie verkörpert, hatte nämlich bereits im Dezember ein paar interessante Aussagen getroffen. In einem Interview mit Cerealkillerz hatte er nämlich erklärt, dass die zweite Staffel seiner Einschätzung nach vor Weihnachten 2025 fertig wird. Damit wirkt ein Release im dritten Quartal oder Anfang Q4 also wahrscheinlich.

Darüber hinaus hatte der Schauspieler auch schon über die dritte Satffel gesprochen, die bislang noch gar nicht offiziell bestätigt ist. Seiner Einschätzung nach dürfte Season 3 schon bald mit dem Dreh anfangen. Darin soll es um die Alabasta-Arc gehen, die laut Regan vermutlich zwei Staffeln benötigen würde.

Wie sind eure Hoffnungen zu Staffel 2 der Netflix-Serie?