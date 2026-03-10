100% auf Rotten Tomatoes: One Piece Staffel 2 kommt bei Fans und auf Metacritic fantastisch an

Da hat Ruffy gut lachen. Staffel 2 der Netflix-Serie staubt aktuell Traumwertungen ab.

Ab heute könnt ihr euch alle acht Episoden der zweiten Staffel von One Piece auf Netflix anschauen und geht es nach den ersten Wertungen zur Live-Action-Umsetzung des so beliebten Piraten-Animes und Mangas, dann solltet ihr das unbedingt tun.

Aktuell staubt Season 2 nämlich sowohl auf Rotten Tomatoes als auch auf Metacritic Traumwertungen ab und auch GameStar-Kollege Valentin ist begeistert.

Wertungsübersicht zu Staffel 2 von One Piece

Auf Rotten Tomatoes steht die 2. Staffel aktuell sowohl beim Tomatometer als auch beim Popcornmeter bei einem perfekten Score von 100%. Auf Metacritic vergeben aktuell vier Magazine eine Gesamtwertung von 85 Punkten – ein sehr hoher Wert für eine Serie.

Valentin konnte die komplette zweite Staffel bereits für GameStar schauen und kommt zu folgendem, überaus positiven Fazit:

"Wer die Vorlage schon zu schätzen und zu lieben weiß, der kommt auch in Staffel 2 weiterhin auf seine oder ihre Kosten. Und wer sich bisher nur mit der Netflix-Adaption beschäftigt hat, bekommt eine sehr gelungene Fortsetzung einer sehr gelungenen Serie, die auch ohne Vorkenntnisse für sich alleine stehen kann.

Sein komplettes Serien-Fazit könnt ihr euch hier durchlesen:

Das loben die ersten Kritiken an der 2. Staffel

IGN vergibt stolze 90 Punkte und lobt unter anderem das "großartige Produktionsdesign, die exquisiten Kostüme und die atemberaubenden Spezialeffekte", welche die zweite Staffel zu einem großartigen Abenteuer machen.

Auch das US-Filmmagazin Collider lobt die zweite Staffel in den höchsten Tönen und schreibt: "One Piece bleibt die beste Live-Action-Adaption im Fernsehen, und die Konkurrenz kommt nicht einmal annähernd an die Qualität heran."

Wie uns die zweite Staffel gefällt und alles Wichtige zu den neuen Episoden findet ihr in den kommenden Tagen natürlich auch auf GamePro.

Bis dahin wünschen wir allen, die heute starten, schon einmal viel Spaß beim Schauen und schreibt uns gerne einmal, ob die Serie für euch das hohe Niveau halten kann.