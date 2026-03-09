One Piece Staffel 2 auf Netflix: Release-Uhrzeit, Folgen und was ihr sonst noch zum Season 2-Start wissen müsst

Die Live-Action-Serie von Netflix geht endlich in die zweite Runde. Wann genau Season 2 von OPLA losgeht und wann ihr die Folgen gucken könnt, erfahrt ihr hier.

Eleen Reinke
09.03.2026 | 16:35 Uhr

Hier gibt es noch einmal die wichtigsten Details zum Start von Season 2 der One Piece-Serie auf Netflix.

Mehr als zweieinhalb Jahre ist es schon her, dass die erste Satffel der Live-Action-Serie zu One Piece erschienen ist. Jetzt hat das Warten auf die Fortsetzung endlich ein Ende, Staffel 2 erscheint nämlich bereits am 10. März. Wir fassen noch einmal alle wichtigen Infos zum konkreten Start und den Episoden zusammen.

One Piece Staffel 2: Startzeit und Streaming-Service

  • Datum des Season 2-Starts: 10. März 2026
  • Start-Uhrzeit: 8:00 Uhr deutscher Zeit
  • Wo kann ich Staffel 2 von OPLA streamen? exklusiv bei Netflix

Woher kennen wir diese Uhrzeit? Neue Serien starten beim Streamingdienst Netflix in der Regel um 00:00 Uhr Pacific Time. Das entspricht für gewöhnlich 09:00 Uhr deutscher Zeit – da in den USA aber bereits die Umstellung auf Sommerzeit stattgefunden hat (die bei uns erst am 29. März stattfindet), ist es diesmal bereits um 08:00 Uhr morgens soweit.

Das bestätigt auch der Countdown auf der offiziellen Netflix-Infoseite.

Folgen: So viele Episoden erwarten euch in Staffel 2 von OPLA

Staffel 2 hält sich bei der Länge nah an die erste Season, insgesamt erwarten uns wieder 8 Episoden. Auch deren englische Titel sind bereits bekannt:

  • Episode 1: The Beginning of the End
  • Episode 2: Good Whale Hunting
  • Episode 3: Whisky Business
  • Episode 4: Big Trouble in Little Garden
  • Episode 5: Wax on, Wax Off
  • Episode 6: Nami Deerest
  • Episode 7: Reindeer Shames
  • Episode 8: Deer and Loathing in Drum Kingdom

Der offizielle X-Account der Netflix-Serie hat zudem schon vorab das Logo der einzelnen Folgen gezeigt und verrät damit, welche Charaktere in den jeweiligen Episoden unter anderem wichtig werden.

Erscheinen alle Folgen von Staffel 2 der One Piece-Serie auf einmal?

Ja, wie für Netflix meist üblich dürften die Episoden wieder alle auf einen Schlag erscheinen, sodass ihr sie direkt bingen könnt.

In der Vergangenheit hat Netflix Serien auch vermehrt gestaffelt rausgebracht, zuletzt etwa bei Stranger Things Season 5, die in drei Teilen veröffentlicht wurde. Diese Info wurde dann allerdings deutlich vor dem Release geteilt, bei One Piece müssen wir uns also keine Sorgen machen.

Netflix' One Piece: Neues Bild zur Season 2 bestätigt, dass ein Strohhut in der Serie viel früher auftritt, als im Anime und Manga
von Myki Trieu
Netflix' One Piece hat bereits den Schauspieler für einen der zukünftig wichtigsten Strohhüte gecastet
von Myki Trieu

Welche Arcs deckt Staffel 2 von One Piece ab?

Eiichiro Oda hatte vor Release bereits verraten, welche Arcs der Mangavorlage die zweite Staffel der Live-Action-Serie abdecken wird:

  • Loguetown
  • Reverse Mountain
  • Whiskey Peak
  • Little Garden
  • Drum Island

Der Alabasta-Arc fehlt also in Staffel 2 noch, wird dann allerdings in der dritten Season dabei sein. Denn apropos: Season 3 der Live-Action-Serie ist bereits bestätigt und die Produktion ist bereits in vollem Gange.

Wie sind eure Erwartungen an Staffel 2 der Live-Action-Serie?

