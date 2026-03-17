37 Kilo und 55 Grad Celsius am Set: So extrem war der Dreh für diesen One Piece-Bösewicht auf Netflix

Nach dem Release der zweiten Live-Action-Staffel von One Piece befinden sich die Darsteller*innen natürlich auf großer Promo-Tour und geben in zahlreichen Interviews Einblicke hinter die Kulissen der Netflix-Produktion.
Darunter befindet sich auch Rob Colletti, der den Bösewicht Wapol verkörpert und im Gespräch mit der "Steve Warley Show" Details zu seinem aufwendigen Kostüm offenbart.
- Demnach wog sein vollständiges Prothesen-Outfit - bestehend aus dem Metallkiefer, der Rüstung, der Wollmütze mit aufgesetztem Bären sowie weiteren Requisiten - rund 37 Kilogramm.
- Hinzu kamen Temperaturen von bis zu 55 Grad Celsius im Inneren der Rüstung, die während der Dreharbeiten gemessen wurden.
Um die extremen Bedingungen zu bewältigen, musste ein spezieller Kühlanzug zum Einsatz kommen. Zwischen den Dreharbeiten pumpte das Produktionsteam Eiswasser durch ein System, das Colletti unter dem Kostüm trug, um seine Körpertemperatur zu regulieren.
Trotz der Last machte Colletti seine Stunts selbst
Das Gewicht und die hohe Temperatur machten Colletti zwar zu schaffen, doch eigenen Angaben zufolge übernahm der Wapol-Darsteller dennoch einen Großteil seiner Stunts selbst. Gegenüber Warley bezeichnet er diese Arbeiten an seinen One Piece-Szenen als "krönenden Erfolg seiner Karriere".
Es war unglaublich schwer, aber ehrlich gesagt ist es wirklich befriedigend, so etwas anzuziehen und dann trotzdem noch in der Lage zu sein, meinen Mitspielenden in die Augen zu schauen und die Szenen durchzuspielen.
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One Piece-Fans würdigen den aufopferungsvollen Einsatz von Colletti mit überbordendem Lob: "TheWillOfMarco" auf der X-Plattform erklärt, war Wapol der Star der letzten drei Staffelepisoden. Eine solche Leistung unter den gegebenen Bedingungen zu bringen, "ist ein Zeichen eines bedingungslosen Engagements" für die Rolle.
Damit bestätigte Colletti auch die Erwartungen, die die Community an seine Rolle nach der ersten Enthüllung des Kostüms hatte: Schon damals wurde der Einsatz der dicken Prothesen diskutiert, der dem Schauspieler viel Arbeit einbrocken würde - aber auch dafür sorgte, dass Wapol "unfassbar gut und gruselig aussieht".
Wie bewertet ihr Collettis Schauspielleistung in der zweiten Netflix-Staffel von One Piece?
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