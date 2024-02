One Piece: Wer von den Strohhutpiraten verträgt den wenigsten Alkohol? Eiichiro Oda stellt offizielles Ranking auf

Feste feiern gehört in One Piece zum Teil des Piratenlebens. (Quelle: Crunchyroll / Toei Animation)

Nach erfolgreichem Abenteuer gibt es bei den Strohhutpiraten in One Piece zumeist eine Feier, die regelmäßig groß ausfällt.

Natürlich darf, wie es sich für Piraten gehört, eine Sache dabei nicht fehlen: Eine Menge Alkohol. Doch welcher der Strohhutpiraten hält am meisten aus? Dieser Frage hat One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda in der Frage-und-Antwort-Sektion zu Band 106 beantwortet.

Die Alkoholtoleranz der Strohhutpiraten im Ranking

Konkret hat ein Fan in dieser FAQ (in Japan auch als SBS bekannt) gleich nach einer ganzen Liste gefragt, in der die Strohhutpiraten nach ihrer Alkoholtoleranz sortiert werden.

Als Antwort gab Oda zu verstehen, dass ihm diese Liste wohl reichlich schwerfiel. Schließlich bestünde auch in der One Piece-Welt ein Unterschied zwischen "trinken mögen" und "trinken können".

Angesichts dessen ist nachvollziehbar, dass Chopper auf dem letzten Rang im Toleranz-Ranking landet - und direkt dahinter kommt bereits Kapitän Ruffy, für den laut Oda das eigentliche Essen schlichtweg wichtiger ist.

In aufsteigender Reihenfolge sollen anschließend Lysop, Brooke, und Nico Robin genug von Alkohol bekommen. Auf den Rängen fünf und vier befinden sich hingegen Schiffskoch Sanji sowie der eigentlche Cola-Liebhaber Franky.

Die drei Crewmitglieder, die den meisten Alkohol vertragen, gliedern sich wie folgt:

Platz 3: Nami

Platz 2: Zorro

Platz 1: Jinbei

Tatsächlich ist Zorro also nicht derjenige, der am meisten aushält - obwohl man den Schwertkämpfer vermutlich am häufigsten unter den Mitgliedern mit der Hand am Krug findet. Außerhalb von Chopper und Ruffy gibt Oda allerdings keine Begründung, nach welchen Kriterien er die Liste sortiert hat.

Würdet ihr Odas Liste anders sortieren?