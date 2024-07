One Piece: Ein Strohhutpirat hat womöglich endlich Haki gelernt – und das Power Up war schon längst überfällig

Wenn mehr Strohhutpiraten Haki beherrschen würden, wäre das suuuuuuuperrrrrrr cool. Kapitel 1119 des Mangas lässt uns nun hoffen, dass dieser Fall endlich eingetreten ist.

One Piece befindet sich mittlerweile in seiner finalen Saga, die mit dem Egghead-Arc den Auftakt eingeläutet hat. Obwohl wir die Strohhutpiraten schon so lange begleiten, ist es auffällig, dass einige von ihnen bis heute noch kein Haki gelernt oder angewendet haben. In Kapitel 1119 des Mangas könnte jedoch ein weiterer Charakter in den Club der Haki-Benutzer*innen eingetreten sein.

Achtung, Spoilergefahr! Wir besprechen im Folgenden Inhalte aus dem Manga-Kapitel 1119. Wenn ihr also den Anime schaut oder einfach noch nicht auf dem aktuellsten Stand seid, solltet ihr vielleicht lieber nicht weiterlesen.

Hat dieser Strohhutpirat gerade womöglich ein Power-Up bekommen?

In Kapitel 1119 probieren Ruffy und Co. die Fünf Weisen loszuwerden, weil sie sie aktuell nicht verletzen können. Deswegen lässt Ruffy Sanji, Franky und Bonney auf sich einschlagen, damit er genug Kraft aufbauen kann, um den Weisen Mars wegzuschleudern. Als Bonney erschrocken darauf reagiert, dass die drei Ruffy tatsächlich verletzen, entgegnet dieser nur, dass dies normal beim Einsatz von Haki sei.

Die entsprechende Stelle im Manga könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Während es ziemlich eindeutig scheint, dass Sanji und Bonney Haki einsetzen, ist Franky ebenfalls ein Teil der angesprochenen Gruppe. Dies führt dazu, dass sich die Fans nun fragen, ob Oda die Szene genutzt hat, um Franky als Haki-Benutzer einzuführen.

Die Inklusion von Franky in der Szene sowie der Ausruf von Ruffy sprechen dafür, dass er ebenfalls Rüstungshaki einsetzt. Auf der anderen Seite muss das nichts heißen und genug Fans heben hervor, dass er nicht mit Haki gezeichnet wurde.

Im Manga werden in der Regel die Körperteile, in die das Haki fließt, schwarz ausgemalt. Bei Sanji und Bonney können wir das auch deutlich sehen, bei Franky hingegen nicht.

All dies geschieht gerade im Egghead-Arc, in dem sich der Anime ebenfalls schon befindet:

0:30 One Piece - So sieht der neue Egghead Arc im Anime aus

Weil die Stelle aktuell noch undeutlich ist, rechnen die Fans damit, dass die Thematik rund um Franky und Haki in den kommenden Kapiteln zumindest noch einmal thematisiert wird. Oda hat schon mehrfach ein geschicktes Händchen in solchen Fällen bewiesen.

So oder so; Es wäre höchstens an der Zeit, dass weitere Strohhutpiraten endlich Haki lernen. Es ist beachtlich, wie weit die Crew gekommen ist, ohne dass alle zumindest eine Form von Haki beherrschen – selbst wenn nicht alle Mitglieder sich primär auf ihre kämpferischen Fähigkeiten fokussieren. Die Neue Welt hat schon viele mächtige Gegner*innen eingeführt und mit den Fünf Weisen spätestens auch Widersacher, denen Ruffy aktuell nicht einmal in seiner Gear-5-Form trotzen kann.

Was haltet ihr von der Idee, dass Franky nun ebenfalls Haki benutzen könnte?