One Piece hat womöglich gerade die Teufelskräfte eines Ritters der Götter vorgestellt - Community rätselt bereits, wie die Teufelsfrucht heißen könnte

One Piece könnte bald eine neue Teufelsfrucht vorstellen und die wird gefährlich.

Der One Piece-Manga befindet sich derzeit in einem unregelmäßigen Release-Rhythmus. Obwohl es einige Aussetzer des Shonen Jump-Magazins aufgrund der Feiertage in den letzten Wochen gab, hält das Oda trotzdem nicht davon ab, an den weiteren Kapiteln des Mangas zu arbeiten.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden zwei neue Figuren und deren Relevanz in Kapitel 1135 des One Piece-Mangas besprochen. Solltet ihr also kaum etwas über die Mitglieder der göttlichen Ritter bislang wissen und bis zum Ende der Egghead-Arc gelesen haben, werden euch wichtige Informationen vorweggenommen und gespoilert.

Mit Kapitel 1135 scheint Eiichiro Oda den Spannungsbogen in der Handlung besonders in die Höhe zu treiben und zeigt dabei nicht nur die zwei mutmaßlichen Antagonisten der aktuellen Elban-Arc und Ritter der Götter, sondern gibt Fans auch einen Vorgeschmack auf die mögliche Teufelskraft von einem der beiden – und die Community kann sich bereits denken, was das für eine Teufelsfrucht sein könnte.

Eine Teufelsfrucht, die mit Bandagen zu tun hat und äußerst gefährlich ist

Bereits am Ende von Kapitel 1134 wurden Leser und Leser*innen des Mangas zwei mysteriöse Charaktere gezeigt, die als Eindringlinge auf Elban vorgestellt wurden. Einer von ihnen sieht wie ein identischer Zwillingsbruder von Shanks aus und wird daher auch als Zwilling des Rothaar-Piraten bezeichnet.

Die andere mysteriöse verhüllte Figur scheint eine weibliche Person zu sein, die bis auf ihr linkes Auge von Bandagen umhüllt ist.

In Kapitel 1135 zeigt Oda schließlich mehr von den zwei Eindringlingen und die Frau im Umhang setzt ihre mutmaßlichen Teufelskräfte gegen einen Riesen ein, der ihr eine Antwort verweigert hat. Dabei wirft sie laut Beobachtungen des One Piece-Fans und X-Nutzer*ins @writingpanini Bandagen auf den Riesen, der wiederum danach unglaubliche Schmerzen verspürt.

Ein weiterer Fan und X-Nutzer*in @HdoPlus zieht daraufhin die Schlussfolgerung, dass es sich hierbei um Teufelskräfte handeln muss und die Frau von einer Teufelsfrucht gegessen haben könnte.

In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht der Fan seine Theorie zu den Teufelskräften und der möglichen Frucht dahinter: Eine Mumien-Teufelsfrucht.

Da die Theorie sich darauf stützt, dass die göttlichen Ritter thematisch an Legenden und Mythen angelehnt sind. Die Mumie ist dadurch die perfekte Kreatur, die zu der Bandagen-Thematik des mutmaßlichen Mitglieds der Ritter der Götter passen würde. Der Fan geht sogar noch einen Schritt weiter und zählt mehrere Fähigkeiten der möglichen Teufelsfrucht in seinem Beitrag auf, von denen wir euch einige hier aufzählen:

Den Gegner verfluchen

Unsterblichkeit

Das Absorbieren von Lebensenergie

Formwandlung

Die Unsterblichkeit bezieht sich darauf, dass Menschen in der Geschichte einbalsamiert werden, um den Körper der Verstorbenen zu bewahren und den Verwesungsprozess zu verzögern oder gar komplett zu stoppen. Der einbalsamierte Körper der Verstorbenen wird auch als Mumie bezeichnet.

Die Community kommt auf mehrere mögliche Bezeichnungen der Mumien-Frucht

Unter dem Beitrag des One Piece-Fans @writingpanini gibt es unterschiedliche Spekulationen zum Namen der potentiellen neuen Teufelsfrucht. Einige Beispiele wären die Wickel Wickel-Frucht, Bandage Bandage no Mi, die Schlaufen-Frucht oder die Zieh Zieh-Frucht.

Alle Namen-Spekulationen beziehen sich auf die Bandagen-Fähigkeit der mysteriösen neuen Figur und den anscheinend großen körperlichen Schaden, den sie beim Einsatz bewirken kann. Zusätzlich wird ebenfalls in den Kommentaren spekuliert, ob sie etwas mit den Bandagen an Lokis Auge zu tun haben könnte und die beiden göttlichen Ritter vielleicht etwas mit den Geschehnissen auf Elban vor 6 Jahren zu tun haben könnten.

Letzten Endes müssen Fans bis zum Release der nächsten Kapitel warten, um zu erfahren, wer diese beiden Eindringlinge wirklich sind und was für Kräfte sie besitzen. Das nächste Kapitel 1136 erscheint erst am 17. Januar 2025, da wieder einmal eine einwöchige Pause des Mangas anstehen wird.

Wie ist eure Meinung zum Auftritt der zwei mutmaßlichen Mitglieder der Ritter der Götter und welche Kraft hat die mysteriöse Frau eurer Meinung nach?