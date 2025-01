One Piece-Theorie: Dieser vermeintlich bösartige Charakter auf Elban wurde von "Shanks" reingelegt

Der geheimnisvolle Mann, der Shanks zum Verwechseln ähnlich sieht, könnte Loki reingelegt haben. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Seit dem Start der Elban-Arc im One Piece-Manga erkunden die Strohhüte die Heimat der Riesen-Krieger und treffen dabei sowohl auf alte als auch neue Bekanntschaften. Eines der neuen Gesichter ist der sogenannte verfluchte Prinz und die Schande Elbans: Loki.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Elban-Arc und es wird auf einige Charaktere der Arc tiefer eingegangen. Solltet ihr den Manga noch nicht bis zum Ende der Egghead-Arc gelesen haben, werden euch wichtige Informationen sowohl zu bestehenden als auch neuen Figuren vorweggenommen.

Loki soll laut den anderen Riesen-Kriegern seinen Vater König Harald ermordet haben. Was wäre, wenn die Weltregierung ihm den Mord an seinen Vater angehängt hätte und ausgerechnet “Shanks” dafür verantwortlich war?

Shanks’ Zwilling ermordete König Harald und hängte es Loki an

Seit der Veröffentlichung des 907. Kapitels von One Piece wurde viel darüber spekuliert, ob der rothaarige Pirat Shanks entweder ein Verräter ist oder einen Zwillingsbruder hat, der für die Regierung arbeitet. Schließlich sprach der Mann im damaligen Kapitel mit den fünf Weisen auf eine vertraute Art und sah dem Rothaarigen auch noch zum Verwechseln ähnlich.

Shanks hat womöglich einen Zwillingsbruder.(Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Nach sieben Jahren scheint Eiichiro Oda endlich die Theorie um Shanks Zwillingsbruder in der Weltregierung mit dem Elbenbogen zu bestätigen. Durch die aktuellen Ereignisse und Story-Inhalte bis Kapitel 1136 diskutieren einige One Piece-Fans über die mögliche Beteiligung des vermeintlichen Zwillingsbruders an Lokis Gefangenschaft und König Haralds Tod.

Laut den beiden One Piece-Fans und X-Nutzer*innen @writingpanini und @WorstGenHQ soll der zweite “Shanks” dem verfluchten Prinzen den Mord an König Harald angehängt und sie somit hereingelegt haben.

Loki ist womöglich gutmütiger, als es auf den ersten Blick scheint

Obwohl die Riesen-Krieger immer wieder davon sprechen, wie grausam und bösartig Loki ist, wird im Manga oft angedeutet, dass der Prinz im Grunde ein guter Mensch ist. WritingPanini und WorstGenHQ begründen ihre Vermutung mit Ruffys Intuition und Mosas Bemerkung in Kapitel 1134.

Loki ist wahrscheinlich gar nicht so böse wie er scheint. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha)

Ruffy hatte bisher in den meisten Fällen eine gute Menschenkenntnis bewiesen, so auch bei seiner ersten Begegnung mit dem riesigen Prinzen. Der Strohhut zeigte keinerlei Feindseligkeit gegenüber dem gefesselten Riesen. Auch der geheimnisvolle Mosa, der sich mit Loki unterhält, verbirgt unter seiner rauen Oberfläche eine gutmütige Seele.

Außerdem schart Loki treue Tiergefährten um sich, die ihm loyal zur Seite stehen. Die Tiere riskieren sogar ihr Leben, um ihn vor Gefahren oder lebensbedrohlichen Situationen zu schützen – etwa im neuesten Kapitel 1136, als Gunko Loki angreift.

Die Weltregierung sorgte für seinen schlechten Ruf

Den beiden One Piece-Fans zufolge soll Loki nach dem Tod seines Vaters einen unglaublichen Hass auf die Weltregierung entwickelt haben. Das Attentat wurde in der Theorie von Shanks’ Zwilling und einem Mitglied der göttlichen Ritter ausgeführt.

Die göttlichen Ritter haben bereits ihren ersten Zug in der elban-Arc gemacht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die Weltregierung könnte in König Haralds Idealen eine Bedrohung gesehen und ihn mithilfe der göttlichen Ritter ausgeschaltet haben. Schließlich wurde der Riesenkönig von allen Bewohnern Elbans geliebt. Er strebte Bündnisse mit anderen Völkern an und sehnte sich nach Frieden statt nach Machtkämpfen und Kriegen. Das könnte Imu als oberstem Herrscher der Weltregierung ein Dorn im Auge gewesen sein.

Imu wird es nicht zulassen, dass jemand ihm oder ihr den Thron streitig macht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der verfluchte Prinz hatte wohl den Mord an seinem Vater mit angesehen und war in die Situation verwickelt. So hatte die Weltregierung einen Grund, Loki den Mord an seinem Vater anzuhängen und damit seinen Ruf zu ruinieren.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Regierung so etwas tut, denn sie hat bereits in der Vergangenheit falsche Informationen verbreitet und anderen Charakteren in der Welt von One Piece ihre Missetaten angehängt. Ein Beispiel dafür ist Sabo, der nach dem Reverie-Bogen als Königsmörder gebrandmarkt wurde, obwohl Imu König Kobra getötet hatte. Auch Kuma wurde fälschlicherweise als Tyrann bezeichnet, obwohl er ein mitfühlender und gütiger König war.

Es könnte also sein, dass die Regierung Loki nach dem Tod von König Harald den Ruf eines Vatermörders und “verfluchten Prinzen von Elban” verpasste, um die Welt gegen ihn aufzubringen. Das wäre auch der Grund, warum der echte Shanks ihn vor sechs Jahren nach seiner Flucht aus Elban gesucht, besiegt und zurück nach Elban gebracht hat.

Die Welt glaubt fälschlicherweise, dass Loki ein durch und durch böser Riese ist, und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der echte Shanks das auch dachte.

Lokis Hass auf die Weltregierung und sein Wunsch nach Rache

Wenn die Theorien von WritingPanini und WorstGenHQ stimmen, ist es nur logisch, dass der gefesselte Riese auf Rache sinnt und die Welt zerstören will. Schließlich wurde sein Vater getötet und er selbst angekettet. Außerdem wurde er von echten Shanks auf See besiegt und nach Elban zurückgebracht, was für den stolzen Krieger eine zusätzliche Demütigung gewesen sein könnte.

Es ist daher zu einem gewissen Grad verständlich, dass Loki die Welt für diese ungerechte Behandlung vernichten will und die Strohhüte möglicherweise ihren Teil zu seiner zukünftigen Befreiung beitragen werden.



Aber nun zu euch: Wie ist eure Meinung zu dieser Theorie und was glaubt ihr, steckt hinter dem geheimnisvollen Loki und seiner Verbindung mit den zwei Shanks-Brüdern?