"Eine der besten Ideen bis jetzt": Neue One Piece-Theorie will wissen, was Ruffys Traum wirklich ist

Auch fast 28 Jahre nach dem Start von One Piece sind die größten Mysterien des legendären Manga noch immer nicht gelüftet. Nicht nur das: In der jüngeren Vergangenheit wurden sogar neue Geheimnisse eingeführt, an denen sich die Community die Zähne ausbeißt. Eines davon ist Ruffy großer Traum, den er seiner Crew in Manga-Kapitel 1.060 (Anime-Folge 1.088) enthüllte. Wir Zuschauer wissen aber weiterhin nicht, was das große Ziel des Strohhutkapitäns ist – eine neue Theorie will nun Licht ins Dunkel bringen.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel gehen wir nicht nur auf One Piece-Kapitel 1.060 ein, sondern auch auf die darauffolgenden Ereignisse des Egghead-Arcs, der im Anime noch immer läuft.

"Sweet 16" ist die Basis für die Theorie

Die Idee, die in den sozialen Medien als "eine der besten Theorien seit Langem" gefeiert wird, stammt von X-Nutzer "yurnero_x" und besteht aus satten 24 vollwertigen Beiträgen, die als Beleg dienen sollen.

Der größte Hinweis auf die Theorie soll die Zahl 16 sein. Genau so viele Leute wissen nämlich, was Ruffys tatsächlicher Traum sein soll:

Die gesamte Strohhutbande bestehend aus Zorro, Sanji, Lysop, Nami, Chopper, Nico Robin, Framly. Brook und Jinbei bekamen es im erwähnten Kapitel 1.060 erzählt.

Ruffy erzählte Shanks, Sabo und Ace persönlich seinen Traum. Shanks berichtete wiederum Silvers Rayleigh davon, während Ace es Yamato auf Wano weitererzählte.

Auch Whitebeard und Kozuki Oden kennen diesen Traum ebenfalls: Da der Traum von Ruffy und Gol D. Roger deckungsgleich sein soll, haben die beiden es vom Piratenkönig gehört.

Von diesem Stand ausgehend enthüllt yurnero_x seine Idee, was Ruffy gesagt haben könnte:

"Ich möchte, dass die ganze Welt so ist wie damals, als wir 16 waren – frei, träumend und glücklich!"

Rechtfertigung der schockierten Reaktionen

Ein solcher Traum erklärt zumindest problemlos die perplexen Reaktionen der Strohhutbande, die uns in Kapitel 1.060 gezeigt wurden.

Von Lysops "Das ist nicht realistisch!" bis zu Sanjis "Chopper sollte mal sein Hirn untersuchen!" waren einige schockierte Antworten dabei. Apropos Chopper: Das jüngste Mitglied der Strohhüte war das einzige, das Ruffys Traum mit einer fast schon kindlichen Freude honorierte.

Ähnlich verblüfft waren auch die erwähnten Piraten Whitebeard und Oden, als sie von Rogers Traum gehört haben (ihr erinnert euch, dieser ist identisch zu Ruffys Traum).

Dazu passt laut den Beiträgen auch, dass das grundsätzliche Thema von One Piece die Freiheit und Verwirklichung von Kindheitsträumen sind – oder eben, dass man im Herzen immer jung bleiben sollte.

Die bisher gängigen Theorien passen hingegen laut yurnero_x nicht wirklich. Die "weltweit größte Fete" ruft nicht die schockierten Reaktionen hervor; das Beenden von Welthunger sei ein "sehr erwachsenes Vorhaben für ein Kind" und die Reise zum Mond als Enels Traum bereits "besetzt".

Law, Bonney und Imu als Schlüssel

Die Theorie zeigt auch auf, wie Ruffys Traum verwirklicht werden könnte. Drei bekannte Figuren nehmen hierbei eine zentrale Rolle ein.

Bonney Jewelry: Bonney verfügt über die Kräfte der "Toshi-Toshi no Mi" (Alter-Alter-Frucht). So kann die Piratin zumindest temporär das Alter von Personen verändern.

Bonney verfügt über die Kräfte der "Toshi-Toshi no Mi" (Alter-Alter-Frucht). So kann die Piratin zumindest temporär das Alter von Personen verändern. Trafalgar D. Law: Die Fähigkeit der "Ope Ope no Mi" (Operationsfrucht) erlaubt es Law, alle Objekte in einem von ihm erschaffenen "Room" zu manipulieren.

Die Fähigkeit der "Ope Ope no Mi" (Operationsfrucht) erlaubt es Law, alle Objekte in einem von ihm erschaffenen "Room" zu manipulieren. Imu: Über den mutmaßlichen Endgegner von Ruffy ist bisher nur wenig bekannt. Sicher ist nur eins: Mit einem Alter von mindestens 800 Jahren hält auch Imu den Schlüssel zu ewiger Jugend oder gar Unsterblichkeit.

Mit diesen drei Fähigkeiten könnte Ruffy eine Insel kreieren, auf der "alle Besucher wieder 16 Jahre alt sind" und so einfach nur Spaß und endlose Abenteuer erleben können.

Ein kleiner Theorienbonus zum Abschluss: Ruffys Geburtstag in One Piece ist am 5. Mai. In Japan ist dieses Datum als auch als "Tag der Kinder" bekannt.

Was haltet ihr von der Theorie zu Ruffys Traum?