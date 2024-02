One Piece enthüllt, dass Ruffys wahrer Traum etwas ganz anderes ist, als wir bisher dachten

Ruffy enthüllt seinen Traum - und es ist mit Sicherheit nicht das, was wir angenommen haben. (Quelle: Crunchyroll / Toei Animation)

Eines der zentralen Themen in One Piece ist die Verwirklichung des eigenen Lebenstraums. Das beste Beispiel hierfür sind natürlich die Strohhutpiraten, die sich auch zusammengeschlossen haben, um ihre jeweils individuellen Ziele zu erfüllen.

Beispielhaft seien hier etwa Zorros Ziel, der weltbeste Schwertkämpfer zu werden oder Nico Robins Suche nach der Geschichte des verlorenen Jahrhunderts genannt.

Ruffys Traum ist "unmöglich"

Doch was ist eigentlich der Traum des Kapitäns Monkey D. Ruffy? Eine lange Zeit wurde angenommen, dass er einfach "nur" der König der Piraten werden will. Immerhin lässt er kaum eine Gelegenheit aus, sich als zukünftiger Piratenkönig vorzustellen.

In Animefolge 1.088 - passenderweise "Ruffys Traum" genannt - finden wir jedoch heraus, dass das zumindest nicht die ganze Wahrheit ist.

Spoilerwarnung: Da es hier um die Ereignisse einer Folge geht, die erst im Dezember 2023 veröffentlicht wurde, solltet ihr hier erst weiterlesen, wenn ihr auf dem aktuellen Stand seid.

Ruffys Traum schockiert alle Mitglieder der Strohhutbande

Nach den Ereignissen von Wano befinden sich die Strohhüte auf dem Weg nach Egghead. Währenddessen erfahren die Piraten von den Vorwürfen gegenüber Ruffys Blutsbruder Sabo, der angeblich Alabastas König Cobra getötet haben soll.

Im Zuge der Diskussion um dieses Thema erinnert sich Ruffy wiederum an den Schwur, den er, Sabo und der inzwischen verstorbene Ace im Kindesalter geleistet haben.

Sabos Traum ist es demzufolge, die Welt zu bereisen und ein Buch darüber zu schreiben, während Ace als berühmter Pirat beweisen wollte, dass sein Leben etwas wert ist.

Ruffys Traum hingegen wird nicht explizit in dieser Rückblende genannt - stattdessen bekommen wir die geschockten Gesichter der versammelten Crew zu sehen:

Sicher ist durch die Reaktion der Mitglieder aber eine Sache: Nur den Status als Piratenkönig zu haben, ist definitiv nicht das einzige Ziel von Ruffy. Stattdessen muss es etwas vollkommen Abwegiges sein, um diese Gesichtsausdrücke seiner Gefährten hervorzurufen.

Lysop behauptet sogar, dass selbst Ruffy dieses Ziel niemals erreichen könnte, worauf Ruffy ziemlich unbeschwert antwortet: "Vielleicht ja doch, sobald ich der König der Piraten bin." Anscheinend will der Strohhut also trotzdem noch Piratenkönig werden, allerdings ist das eher ein Mittel zum Zweck als sein großer Traum.

Was ist eurer Meinung nach Ruffys großer Traum am Ende von One Piece?