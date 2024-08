One Piece-Fan glaubt zu wissen, was es mit Joy Boys Schicksal auf sich hat und wie es zu seinem Untergang kam

Eine Fan-Theorie scheint den Grund von Joy Boys Ableben in One Piece und wie es dazu gekommen ist, zu kennen. (Bild: © Toei Animation)

One Piece hat mit der Veröffentlichung der letzten Kapitel für große Aufregung in der Community gesorgt. Fans der Serie werden mit jeder neuen Enthüllung, jedem neuen Wendepunkt, jedem neuen Charakter und jedem kleinen Hinweis auf mögliche Theorien und Entwicklungen der Handlung auf die Folter gespannt.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird näher auf den Charakter Joy Boy von One Piece eingegangen und neue Informationen, die bisher nur im Manga aufgetaucht sind (Stand. Kapitel 1122), aufgegriffen. Zwar ist das nur eine Theorie, aber der Artikel enthält trotzdem Spoiler zu Joy Boy.

Neben der neuesten Enthüllung über die endgültige Aufstellung der verschiedenen Piratenanführer im Kampf um das große One Piece und der Einführung eines neuen mysteriösen Charakters, lieferte der One Piece-Manga mit Kapitel 1122 noch mehr Informationen über Joy Boys Vergangenheit und seine Verbindung zu dem alten Roboter Emeth.

Da der legendäre Pirat aber unmöglich noch am Leben sein kann und es auf Emeths Seite eine Verwechslung mit Ruffy gab, stellt sich die Frage, wie es mit Joy Boy damals zu Ende ging. Ein Fan glaubt, die Wahrheit hinter Joy Boys Tod zu kennen – und zu wissen, wie es dazu kam.

Joy Boy stach aufgrund des erhöhten Wasserspiegels in See

Der One Piece-Fan und -Theoretiker @writingpanini hat eine Theorie zum Tod von Joy Boy aufgestellt. Dem Fan zufolge soll Joy Boy aufgrund des steigenden Meeresspiegels ins Meer gestürzt und dort ertrunken sein.

Ein Grund für diese Annahme ist die Bestätigung von Vegapunk, dass der Meeresspiegel bereits in der Zeit des leeren Jahrhunderts um mehr als 200 Meter angestiegen ist. Außerdem hat der Wissenschaftler in den aktuellen Ereignissen angekündigt, dass die Welt im Meer versinken wird.

Könnte Joy Boy also der erste Pirat überhaupt geworden sein, weil er die Welt vor der großen Flut retten wollte?

Joy Boy hat den Bewohner*innen der Fischmenschen-Insel ein Versprechen gegeben, aber was es genau war, ist bis heute nicht bekannt. Das Schiff, das von den damaligen Bewohner*innen der Fischmenschen-Insel gebaut wurde, soll jedoch nicht nur Noah geheißen haben, sondern trägt noch immer den Titel “Schiff des Versprechens”.

Beim Namen “Noah” drängt sich natürlich der Vergleich mit der biblischen Arche Noah auf. Es könnte also sein, dass auch Joy Boy das Schiff benutzen wollte, um die Welt vor einer großen Flut zu retten.

Zuneshas Sünde

Nach der Theorie von @writingpanini muss etwas Schreckliches passiert sein, und Joy Boy ist mit seinem Schiff “Noah” im Meer versunken. Der One Piece-Fan bezieht sich dabei auf die im Manga erwähnte “Sünde” von Zunesha und das “Verbrechen”, das er in der Vergangenheit an seinem Freund Joy Boy begangen haben soll.

Laut der Theorie leben die Völker, die damals auf Joy Boys Schiff waren, auf seinem Rücken, um seine Verbrechen zu sühnen.

Weitere Hinweise darauf, dass Joy Boy ertrunken sein könnte, finden sich in den subtilen Andeutungen und Anspielungen, die Oda im Manga macht. In zwei unterschiedlichen Situationen wird Joy Boy erwähnt, wenn jemand im Meer ertrinkt.

Einmal, als Ruffy den Kampf gegen Kaido verliert und beinahe im Meer ertrinkt. Und ein zweites Mal, als der antike Roboter Emeth durch einen Angriff der fünf Weisen im Meer versenkt wird und nach Joy Boy ruft.

Joy Boys Untergang und Tod

Es ist auch anzunehmen, dass Joy Boy in der Vergangenheit Teufelskräfte besessen haben könnte, die ihm letztendlich zum Verhängnis geworden sind. Die Teufelsfrucht und deren Kräfte sind vom Meer “verflucht”, weshalb alle, die die Kräfte nutzen, nicht schwimmen können.

Der steigende Meeresspiegel, die Niederlage im Krieg gegen die Weltregierung, der Verrat seines treuen Gefährten Zunesha und seine eigenen Teufelskräfte könnten also dazu geführt haben, dass Joy Boy im Meer versank und ertrank.

Wie ist eure Meinung zu dieser Theorie zu Joy Boys Tod und was glaubt ihr, hat Zunesha getan, das als höchster Verrat an Joy Boy galt?