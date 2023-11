One Piece-Schöpfer veröffentlicht das erste unfertige Kapitel in 26 Jahren - und Fans machen sich Sorgen um ihn

Was steckt hinter dem unfertigen Kapitel? Fans von One Piece machen sich Sorgen.

Jede Woche können sich Fans von One Piece auf ein neues Kapitel des Mangas freuen. Ab und zu gibt es Pausen, in denen Schöpfer Eiichiro Oda und sein Team kein Kapitel veröffentlichen müssen. Vergangene Woche jedoch gab es keine Pause und ein neues Kapitel stand für die Leser*innen bereit.

Allerdings war das Kapitel anders als sonst. Zum ersten Mal in der Geschichte von One Piece, also seit 26 Jahren, hat Oda nämlich ein unfertiges Kapitel veröffentlicht. Das gibt einigen Grund zur Sorge.

One Piece: Das steckt hinter dem unfertigen Kapitel

Was ist in dem Kapitel zu sehen? Viele der Bilder sind nur schemenhaft gezeichnet und enthalten Rohskizzen. Die Schattierungen sehen zum Teil wie Bleistiftkritzeleien aus und selbst die Charaktere sind teilweise noch mit Hilfslinien zu sehen.

Deshalb entschuldigt sich Oda direkt im ersten Bild für die Skizzen. Auf dem Bild ist Brook zu sehen, wie er eine Gitarre schwingt. Auf seinen Hosen steht, dass das Manuskript für das Kapitel nicht fertig wurde und er sich deshalb dafür entschuldigt:

Wieso hat er das Kapitel nicht fertigstellen können? Viele Fans machen sich nun Sorgen darum, dass Oda nicht bei voller Gesundheit ist. Erst in diesem Jahr musste der Manga eine mehrwöchige Pause einlegen, weil sich Oda einer Augenoperation unterzog (via twitter.com).

Er hat die OP heil überstanden, doch schon in der Vergangenheit hatte er mit gesundheitlichen Problemen und straffen Deadlines des Verlags zu kämpfen gehabt. Deshalb hoffen viele, dass Oda sich nicht übernimmt.

Einen anderen User würde es sogar nicht stören, wenn die Kapitel nur im monatlichen Rhythmus erscheinen würden. So könnte sich Oda mehr Zeit für sich und die Entwicklung der Story nehmen.

Andere wiederum finden, dass die skizzenhafte Schattierung zur Thematik im Kapitel passt. Ohne zu viel zu spoilern: Das Kapitel ist äußerst dramatisch und einer der Charaktere muss sogar weinen, was viele Fans ebenfalls zu Tränen rührte.

Für die Veröffentlichung im japanischen Magazin Weekly Shonen will Oda allerdings die Skizzen fertiggestellt haben. Gerade jetzt ist die Fertigstellung wichtiger denn je, denn aktuell geht es in die finalen Züge des Mangas.

Einige Fans merken zudem an, dass Oda das Kapitel nicht fertiggestellt hat, gerade weil er auf seine Gesundheit achtet. Somit bleibt abzuwarten, ob die nächsten Kapitel fertiggestellt werden oder ob Oda mit größeren Problemen zu kämpfen hat.

Wie seht ihr die Situation?