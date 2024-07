One Piece verschenkt zum 27. Jubiläum ganz besondere Ruffy-Figur: Hier ist er nämlich eine Frau

Ruffy ist aufgeregt sich als Frau und in einem neuen Look zu sehen! (Bild: © Toei Animation)

One Piece feiert diesen Monat seinen 27. Geburtstag und es gibt jede Menge Überraschungen, Merchandise und Kollaborationen rund um die Serie. Zur Feier des Jubiläums zeichnete Eiichiro Oda die Strohhüte etwa ausnahmsweise mit seiner linken Hand statt seiner dominanten rechten.

Neben all den Feierlichkeiten und dem Merchandise hat sich Shueisha, der Verlag von Shonen Jump, noch eine weitere Besonderheit für die Fans einfallen lassen.

Zum Jubiläum verschenkt Shueisha nämlich zwei ganz besondere Figuren, die man unbedingt gesehen haben muss: Ruffy als Frau und Ruffy als etwas krakelige Figur – eben in dem Look, in dem Oda den Strohhut mit seiner linken Hand gezeichnet hat.

Eine alte Skizze von Ruffy wird zur Sammelfigur

In der Q&A-Sektion des 545. Manga-Kapitels hat der One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda allen Mitgliedern der Strohhüte einen neuen Look verpasst. Der Mangaka hat die Strohhüte als das jeweils gegenteilige Geschlecht gezeichnet. Die Skizzen sind unten verlinkt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Hier fällt auf, dass sich Oda besonders bei Ruffy etwas mehr Mühe gegeben hat, denn der Pirat hat im Gegensatz zu seinen Kolleg*innen einen nahezu komplett veränderten Körper spendiert bekommen.

Dieses Design wurde nun wieder von Shueisha umgesetzt und als mögliches Geschenk an die Fans ausgelobt, die alle Bänder von 35 bis 38 kaufen.

Beim Kauf der Bände erhalten Fans nur die Chance, die Figuren zu gewinnen. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird dann zukünftig ausgelost.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Leider ist uns nicht bekannt, ob das auch hierzulande in Deutschland der Fall ist. Die Aktion gilt womöglich nur für Japan. Normalerweise erhalten Fans ein Los bei solchen Aktionen, mit dem sie die Chance die Figuren zu erwerben gewöhnen können. Ob das bei diesem Fall zutrifft, wurde nicht offiziell bekannt gegeben, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es hier genauso funktioniert.

Der krakelige Ruffy, der aus Odas linker Hand entstammt, ist ebenfalls mit von der Partie

Der weibliche Ruffy ist jedoch nicht die einzige Figur, die die Fans gewinnen können, denn es gibt auch eine weitere ungewöhnliche Version des Strohhutes. Dabei handelt es sich um Odas Version von Ruffy, die er mit seiner linken Hand gezeichnet hat – und die entsprechend etwas krakelig aussieht.

Wenn ihr genauer wissen wollt, wie Ruffy und seine Freund*innen aussehen, wenn Oda sie mit der linken Hand zeichnet , solltet ihr hier vorbeischauen:

Mehr zum Thema One Piece: Oda versucht alle Strohhüte mit der linken Hand zu zeichnen – so krakelig sieht das Ergebnis aus von Cassie Mammone

One Piece hat in den letzten Tagen anlässlich des 27. Geburtstages zudem mehrere Kooperationen angekündigt, unter anderem mit den Modemarken Uniqlo und Lacoste. Es gibt unter anderem kleine Actionfiguren und sogar einen Verkaufsautomaten mit Kuchen im One Piece-Design.

Welcher One Piece-Merch gefällt euch bisher am Besten und was für eine Art von Merch wünscht ihr euch für die Zukunft?