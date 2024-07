One Piece enthüllt einzigartige Zeichnungen zum Jubiläum - Oda zeichnet Strohhüte mit der linken Hand

So habt ihr die Strohhutpiraten noch nie gesehen. Auch mit wackeligen Linien behalten sie noch ihren Charme - eine beachtliche Eigenschaft, wenn man bedenkt, dass sie linkshändig gezeichnet wurden!

One Piece hat gerade ein weiteres Jubiläum hinter sich gebracht: Am 19. Juli 2024 ist der Manga ganze 27 Jahre alt geworden! Bis zur großen 30 ist es nicht mehr lange hin und in der Zwischenzeit können wir uns nicht nur auf spannende Ereignisse innerhalb der Handlung freuen, sondern auch an den neuen Zeichnungen von Charakteren, die wir so noch nicht gesehen haben.

Oda zeichnet One Piece-Charaktere für's Jubiläum – mit der linken Hand!

Im Folgenden könnt ihr eine Übersicht von One Piece-Charakteren sehen, die der Manga-Schöpfer Eiichirō Oda mit seiner linken Hand gezeichnet hat. Und ja, er ist eigentlich Rechtshänder. Die Strohhutpiraten haben natürlich etwas aufwändigere Zeichnungen spendiert bekommen, doch unter den vielen Skizzen erkennen wir auch andere bekannte Gesichter:

Abgesehen davon, dass der Detailgrad der einzelnen Charaktere sowie deren Wiedererkennungswert einfach nur beachtlich ist, haben alle etwas japanischen Text neben sich stehen.

Das hat auch einen guten Grund, denn bei den Zeichnungen handelt es sich um Sticker für die Kommunikations-App LINE, die vor allem in Japan, Thailand und Taiwan genutzt wird. Deswegen sagen die meisten Bildchen auch etwas Kleines aus, mit dem man auf Textnachrichten reagieren kann.

Auf X, ehemals Twitter, erfahren wir außerdem, dass die Sticker schon einmal verkauft wurden und dies das zweite Mal ist, dass man sie ergattern kann.

Schlechte Nachrichten für deutschsprachige Fans: Hierzulande sind die Sticker leider nicht verfügbar.

Wer lieber ganz epische Animationen erleben möchte, geht mit dem Anime definitiv nicht leer aus. In Folge 1112 erwartet euch dieser großartige Kampf:

In den Bändern 19 beziehungsweise 21 hat Oda bereits schonmal die damaligen Strohhutpiraten mit der linken Hand gezeichnet.

Die Bänder sind knapp vier Jahre nach dem Beginn von One Piece erschienen, also im Jahr 2001. Wie ihr sehen könnt, hat Oda in den letzten 20 Jahren viele Fortschritte gemacht, zumindest was die Zeichenkünste seiner linken Hand angeht. Trotzdem waren seine linkshändigen Zeichnungen auch schon damals beachtlich.

Was haltet ihr von den Skizzen? Welche gefallen euch am besten?