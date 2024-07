One Piece: Kapitel 1121-Leak könnte klammheimlich enthüllen, dass einer von Ruffys wichtigsten Freunden eine der drei antiken Waffen ist

Falls sich diese One Piece-Theorie bewahrheitet, wird das den Verlauf der Geschichte komplett verändern. (Bild: © Toei Animation)

Eiichiro Oda scheint es in der Egghead-Arc mit der Enthüllung der Weltgeschichte von One Piece ernst zu meinen. In der aktuellen Handlung um Dr. Vegapunk, die fünf Weisen und die Strohhüte werden Fans nur so mit weiteren Informationen, neuen Charakteren, Plot-Twists und sogar Bestätigungen bestehender Theorien überschüttet.

Die neuesten Leaks und gescannten Seiten des kommenden Manga-Kapitels 1121 könnten eine weitere große Enthüllung des One Piece-Schöpfers andeuten: Vivi D. Nefertari, Prinzessin von Alabasta, könnte eine der drei antiken Waffen sein.

Vivi als Mitglied der D.-Familie und eine antike Waffe wie Shirahoshi

In Kapitel 1121 spricht Vegapunk in seiner Botschaft an die Welt über die antiken Waffen, die die Kontinente in der Vergangenheit im Meer versenkt haben. Diesen bedeutenden Moment in Vegapunks Rede hat One Piece-Fan und X-Nutzer*in @PokemanZ0N6 veröffentlicht.

“Wir wissen, dass die antiken Waffen, die die Kontinente versenkt haben, noch in dieser Welt existieren.” Grobe Übersetzung von Vegapunks Rede in Kapitel 1121

Von Shirahoshi ist bereits bekannt, dass sie die Reinkarnation der antiken Waffe Poseidon ist und die Fähigkeit besitzt, die Könige des Meeres zu befehligen. Eine weitere wichtige Figur und Freundin der Strohhutpiraten, die in diesem Abschnitt gezeigt wird, ist die Prinzessin von Alabasta: Vivi Nefertari.

Es ist bereits bestätigt worden, dass Vivi ebenfalls das “D.” im Namen trägt, aber mit dem Statement von Dr. Vegapunk gewinnt die Prinzessin von Alabasta noch mehr an Bedeutung. Fans kennen Odas typische Art, klammheimlich kleine Hinweise auf zukünftige Plot-Twists und Enthüllungen in der Geschichte einzubauen, bevor sie dann wirklich passieren.

Es ist also nicht auszuschließen, dass der Schöpfer mit diesem Manga-Panel andeutet, dass Vivi die antike Waffe Uranus oder Pluton sein könnte oder zumindest im Zusammenhang mit den beiden antiken Waffen steht. Da für Pluton bereits bestätigt wurde, dass er sich irgendwo unter Wano befindet, könnte Prinzessin Vivi nur die Reinkarnation von Uranus sein.

Ob sich diese Theorie bewahrheitet oder Vivi eine ganz andere Rolle spielen wird, lässt sich natürlich nur mit den zukünftigen Kapiteln feststellen. Es bleibt spannend.

Wie ist eure Meinung zu dieser Theorie und wer sind eurer Meinung nach die zwei verbliebenen antiken Waffen?