Publisher Bandai Namco hat heute neben dem offiziellen Release-Datum von One Piece: World Seeker am 15. März 2019 in einem neuen Trailer auch eine Collector's Edition sowie exklusive Boni für Vorbesteller enthüllt.

One Piece: World Seeker - Preview

Ruffy und die Strohhutbande entern die Open World

Inhalte der Pirate King Edition:

Neben der normalen Version wurde eine limitierte Collector's Edition angekündigt. Das sind die Inhalte:

Season Pass

Soundtrack (Kohei Tanaka)

21cm große Figur von Ruffy

Ruffys Teufelsfrucht

Spiel für PS4 oder Xbox One

Exklusive Boni für Vorbesteller:

Bestellt ihr das Spiel vor, erwarten euch exklusive Boni. So gibt es neben einer zusätzlichen Mission zwei Outfits für Ruffy.

Bonusmission "Seltsame Inselfelsen"

Militärkostüm

Badeanzug

Ein neuer Trailer zeigt neben den bereits bekannten Spielmechaniken wie Ruffys Gum-Gum-Fähigkeit und den Hakis, einen ersten Blick auf den Fertigkeitenbaum und das Crafting-System.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Was sagt ihr zu den Inhalten der CE und den Vorbesteller-Boni?