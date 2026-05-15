Detektiv Conan: Die Anime-Welt betrauert den Tod von Wakana Yamazaki und hat mit ihr eine der bedeutendsten Synchronstimmen überhaupt verloren

Ran wird nie wieder die gleiche Stimme im Original haben. (© Gosho Aoyama, Shogakukan)

Anime-Fans auf der ganzen Welt haben heute Tränen voller Trauer vergessen und auch mein Herz wiegt schwer, denn der Tod der japanischen Synchronsprecherin Wakana Yamazaki wurde bekannt gegeben.

Über 30 Jahre lang hat sie Ran Mori aus Detektiv Conan, Nojiko aus One Piece und anderen Anime-Figuren ihre Stimme verliehen – und jetzt werden wir sie nie wieder hören.

Wakana Yamazaki starb im Alter von 61

Am 15. Mai 2026, um 5 Uhr deutscher Zeit, ereilte die Anime-Community eine traurige Nachricht: Synchronsprecherin Wakana Yamazaki ist tot. Die berühmte japanische Synchronsprecherin starb im Alter von nur 61 Jahren.

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Wakana Yamazaki war hauptsächlich für ihre Rolle als Ran Mori in der Anime-Serie von Detektiv Conan und Ayane aus der Videospiel-Reihe Dead or Alive bekannt, lieh aber auch Namis Schwester Nojiko – und Nami in Episoden 70 bis 78 – aus der Anime-Serie von One Piece ihre Stimme.

Yamazaki hatte immer wieder mit starken gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Februar dieses Jahres musste sie sich deshalb von ihren Synchronsprecher-Rollen zurückziehen, um sich auf ihre Genesung zu konzentrieren.

Ihr letzter bekannter Auftritt als Ran Mori war im 29. Detektiv Conan-Film "Der gefallene Engel des Highways". Den Trailer zum Film könnt ihr hier sehen:

1:30 In Detektiv Conans 29. Kinofilm jagt Conan ein mysteriöses schwarzes Motorrad und seinen Fahrer, die überall Chaos stiften

Autoplay

Trotz der medizinischen Anstrengungen und Behandlungen ist die beliebte Synchronsprecherin bereits am 18. April 2026 verstorben. Genauere Details wurden nicht bekannt gegeben.

Die Anime-Welt vergießt bittere Tränen

Die Nachricht über ihren Tod hat die komplette Anime-Industrie erschüttert. Weltweit drücken sowohl Fans als auch Arbeitskollegen und selbst Detektiv Conan-Schöpfer Gosho Aoyama ihre Trauer und Schmerz über den Verlust der geliebten Synchronsprecherin aus – aber auch grenzenlose Dankbarkeit für ihre harte Arbeit in den letzten 30 Jahren.

“Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, dass ich diese sanfte, beruhigende und so wohlklingende Stimme nicht mehr hören werde, die immer an meiner Seite war – als wäre es das Selbstverständlichste der Welt – macht mich das sehr traurig." Von Gosho Aoyama

“Ich war so geschockt, dass mein Kopf einfach leer war. Wakana Yamazaki-san. Vielen, vielen Dank, dass Sie 30 Jahre lang die Rolle der großen Schwester Ran gespielt haben. Diese sanfte Stimme wird mir immer im Gedächtnis und nie verblassen. Ruhen Sie in Frieden.” Von X-User yuichi220mp4

“Danke, dass du die Stimme der großen Schwester Ran warst. Von meiner Grundschulzeit bis heute, wo ich erwachsen bin, hast du mich immer unterhalten. Vielen Dank. Ich bete für den ewigen Frieden deiner Seele.” Von X-User tarisman8

Auch mich hat Wakana Yamazaki seit über 20 Jahren begleitet, da ich schon damals viele Folgen von Detektiv Conan auf Japanisch angeschaut habe – wenn es mit der deutschen Adaption etwas schleppend voran ging.

Umso mehr schmerzt der Gedanke, dass Wakana nie das Ende von Detektiv Conan und die Zeit miterleben wird, in der Shinichi langfristig seinen alten Körper endlich wieder bekommt und Ran die Wahrheit erzählen wird.

Myki Trieu Als Anime-Redakteurin von GamePro versorgt sie die Seite seit 2023 mit allerlei relevanten Themen zu Dragon Ball, One Piece und Co.

Für mich und viele andere Zuschauer*innen und Fans wird Wakana Yamazaki immer einen besonderen Platz im Herzen haben.

Ihr Tod ist eine bittere Erinnerung daran, dass wir nie wissen, wann wir eine Stimme zum letzten Mal hören werden und dass keine Maschine der Welt jemals die Menschlichkeit, Wärme und Emotionen ersetzen kann, die Synchronsprecher*innen – ganz gleich in welcher Sprache – ihren Rollen verleihen.

Möge Wakana Yamazaki in Frieden ruhen – und mit dem Wissen, dass sie auf der ganzen Welt geliebt wurde und die Kindheit vieler Fans mit ihrer Stimme geprägt hat.

Welche Szene von Ran Mori ist euer absoluter Favorit in Detektiv Conan?