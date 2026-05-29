One Piece: Zorro hat eigentlich Zahnschmerzen, wenn er auf sein Schwert beißt – und das ist eine Erinnerung an seinen größten Verlust

One Piece-Autor Eiichiro Oda enthüllt, dass Zorro beim Beißen seines Schwertes Zahnschmerzen hat – die der Schwertkämpfer bewusst als Andenken auf sich nimmt.

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Jusuf Hatic
29.05.2026 | 05:41 Uhr

Zorro mit dem Wado Ichimonji im Mund ist ein klassisches Bild – hat aber einen traurigen Grund dahinter. (© Eiichiro Oda Toei Animation) Zorro mit dem Wado Ichimonji im Mund ist ein klassisches Bild – hat aber einen traurigen Grund dahinter. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

One Piece-Fans kennen das Bild seit Anfangstagen: Lorenor Zorro, der grünhaarige Schwertkämpfer der Strohhutpiraten, trägt in jeder Hand ein Schwert – und das dritte klemmt er sich zwischen die Zähne. Der Drei-Schwert-Stil ist eben sein Markenzeichen. Was wir aber erst jetzt bestätigt bekommen: Davon kriegt er Zahnschmerzen.

In der SBS-Rubrik von One Piece-Band 95 geht Oda nämlich genau auf die Leserfrage ein, ob das Einklemmen des Schwerts gesund für die Zähne sein kann – neben dem klaren Nein eröffnet der One Piece-Autor aber auch den traurigen Grund dahinter.

Schmerz mit Sinn und Zweck

Laut Oda (via One Piece Wiki) tun Zorros Zähne tatsächlich weh, wenn er in sein Schwert beißt. Trotzdem hört er nicht auf.

Der Grund: Das Schwert, das Zorro im Mund trägt, ist das Wado Ichimonji – das Andenken an seine verstorbene Kindheitsrivalin Kuina. Die war Zorros Kindheitsrivalin im Dojo ihres Vaters Koushiro. Die beiden trainierten jahrelang gegeneinander – und Zorro verlor fast jedes Mal.

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Eines Abends schlossen sie einen Pakt: Einer von ihnen würde den Titel des weltbesten Schwertkämpfers erringen. Am nächsten Morgen war Kuina tot. Sie starb bei einem Sturz die Treppe hinunter.

Auf Zorros Bitte hin übergab Koushiro ihm das Wado Ichimonji, das einst Kuina gehörte. Seitdem trägt Zorro dieses Schwert ausnahmslos in jedem Kampf im Mund. Solange er kämpft, hält er laut Oda damit das Versprechen aufrecht, das er ihr einst gegeben hat.

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Zorro und Schmerzen gehören auf narrativer Ebene ohnehin zusammen wie Pech und Schwefel, schließlich kommen einige der legendärsten Momente aus One Piece aus diesem Charakterzug.

Spätestens seit dem berühmten "Nichts ist passiert"-Moment auf Thriller Bark, als er sämtliche Verletzungen von Ruffy auf sich nahm, dürfte klar sein, dass das ein Wesenszug des Schwertkämpfers ist.

Wenn es sein muss, nimmt Zorro eben die größten Schmerzen auf sich, um seiner Crew und seinem Ziel dienlich zu sein. Und wenn es in jedem Kampf die Zähne sind, die durchhalten müssen.

Was haltet ihr von Zorros Art, Kuina zu gedenken?

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