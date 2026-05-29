Persona 6-Leaks zeigen erste Bilder der neuen Hauptfigur - Release angeblich im Jahr 2027

Keine Sorge: Bisher ist noch kein Akechi bei Persona 6 dabei.

Es ist fast 10 Jahre her, seit Persona 5 erschienen ist und einen immens großen Eindruck im JRPG-Markt hinterlassen hat. Dass es mit der Reihe längst nicht vorbei ist und es nur eine Frage der Zeit ist, bis Persona 6 angekündigt wird, war Fans schon lange klar.



Jetzt sind kurz vor dem Summer Games Fest neue Leaks aufgetaucht, die bereits die Hauptfigur zeigen sollen.

Leaks zeigt vermeintlichen Hauptcharakter

Am 28. Mai 2026 veröffentlichte X-User eXtas1stv in einem Beitrag angebliche Leaks zum kommenden Persona 6. Die vier Bilder zeigen zwei unterschiedliche Figuren: einen jungen Mann mit blonden Haaren und eine junge Frau mit einen schwarzen Bob-Haarschnitt mit roten Spitzen.

Den X-Beitrag könnt ihr hier sehen:

Hier sind die angeblichen Hauptcharaktere von Persona 6 zu sehen.

Bei dem jungen Mann soll es sich laut dem X-User um den Protagonisten von Persona 6 handeln. Ob der weibliche Charakter ebenfalls eine Hauptfigur oder doch Nebencharakter/Party-Mitglied ist, dazu gibt es noch widersprüchliche Aussagen. Ein weiterer Insider via Resetera bestätigt aber ebenfalls die Echtheit des Leaks.

eXtas1stv zufolge wurden die Leaks auf der chinesischen Social Media-Plattform RedNote veröffentlicht und Atlus ist bereits im Prozess, die Beiträge löschen zu lassen – was sie natürlich umso interessanter macht, da es ihnen scheinbar Glaubwürdigkeit verleiht.



Wichtig aber: Offiziell bestätigt ist davon bislang nichts!

1:44 Statt Persona 6: Das nächste Atlus-RPG setzt auf ein Fantasy-Setting

Autoplay

Großteil des Charakter-Rosters wohl ebenfalls geleakt

Abseits der beiden gezeigten Figuren will ein weiterer User auf RedNote alle Namen der wichtigen Charaktere in Persona 6 geleakt haben – darunter auch das Maskottchen und den Namen der jungen Frau mit schwarz-roten Haaren, die demnach Yoko Kusakabe heißen soll.

Abseits von ihr wurden folgende Namen genannt:

Nilfa/Nilfer

Toma Takimoto

Renji Ogami

Misato Nishiro

Hana Nakakuni / Chugoku Hana

Shino Senba

Asami Mamiya

Ryushin / Takamichi Shindo

Komari Hoshizaki

Der Leaker ist sich sicher, dass Nilfa/Nilfer das tierische Maskottchen des nächsten Ablegers sein wird, während der User bei den Namen von Hana Nakakuni und Ryushin unsicher sei, ob er sie richtig gelesen habe.

Immerhin sind die mit japanischen Schriftzeichen geschrieben und daher kann die Aussprache unterschiedlich ausfallen.

Insider wurde geschnappt und Releasedatum scheinbar bekannt

X-User eXtas1stv lieferte am selben Tag noch ein Update zur Lage auf RedNote und berichtet darin, dass die leakende Person wohl von Atlus bereits gefunden wurde und eine Strafe von mindestens 12.672 Euro für den Verstoß gegen das NDA zahlen müsse.

In den geleakten Dateien sollen auch schon Hinweise zum Release stecken, demnach soll das Spiel angeblich 2027 bereits erscheinen – also schon nächstes Jahr.

Wie sind eure Theorien zur Geschichte und den Charakteren von Persona 6 und wann erwartet ihr eine offizielle Ankündigung des nächsten Ablegers?