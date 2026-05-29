007 First Light - Schnappt euch jetzt einen coolen Gratis-Skin für Bond, aber beeilt euch - die Stückzahl ist begrenzt

Diesen Gratis-Skin gibt es jetzt bei Alienware.

Wer den jungen James Bond in ein schickes neues Outfit stecken will, sollte mal bei Alienware Arena vorbeischauen. Dort bekommt ihr jetzt einen kostenlosen und exklusiven 007: First Light-Skin spendiert, müsst euch dafür aber auf der Website registrieren. Und wie es bei derartigen Kollabo-Aktionen oft so ist, ist die Anzahl der Keys für das Bond-Outfit limitiert. Zum Zeitpunkt des Schreibens (29. Mai um 14:10 Uhr) sind noch 3219 Keys verfügbar.

Ops Radiant-Outfit für 007: First Light schnappen – so geht's

Wer sich das sogenannte Ops Radiant-Outfit für Bond unter den Nagel reißen will, muss diese Schritte befolgen:

Erstellt euch ein Konto bei Alienware Arena oder meldet euch an

oder meldet euch an Klickt auf die Schaltfläche "GET KEY" Alienware schenkt euch den Key aber nicht einfach so. Ihr braucht 5 sogenannte ARPs (Alienware Rewards Points). Erst wenn ihr die beisammen habt, könnt ihr euch den Key schnappen. ARPs könnt ihr auf der Website verdienen, wenn ihr mit der Community interagiert, dort Daily Quests absolviert oder eine entsprechende Time on Site/Zeit auf der Seite ansammelt.

Erstelle ein IOI-Konto oder meldet euch bei eurem bestehenden Konto an

Nach dem Einloggen gebt im standardmäßig geöffneten Bereich "Overview" eures IOI-Kontos den Code für euer "Ops Radiant"-Outfit für 007: First Light in das sichtbare Feld ein und klickt auf "Redeem code"

Geht jetzt im Hauptmenü des Spiels zu "Customization", um euer freigeschaltetes Outfit zu sehen. Hinweis: Das Anpassungsmenü („Customization Menu“) ist beim ersten Spielstart noch nicht sichtbar. Neue Spieler sehen zunächst nur „Start Campaign“.

17:31 Dieses Spiel gehört ins Kino - 007 First Light ist Action in Bestform!

Autoplay

Um euren Key für das Ops Radiant-Outfit einzulösen, habt ihr dann übrigens ein ganzes Jahr Zeit. Die Keys laufen nämlich erst am 27. Mai 2027 ab.

007: First Light ist seit dem 27. Mai 2026 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich.

Werdet ihr euch den Skin von Alienware schnappen?