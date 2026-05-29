Unser Test zum Gothic Remake: Wir haben schlechte Nachrichten für euch

Dennis verrät euch, wie es aktuell um den Test zur Neuauflage von Gothic für PS5, Xbox Series und PC steht.

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Dennis Müller
29.05.2026 | 12:40 Uhr

Alle Infos zum GamePro-Test von Gothic Remake. Alle Infos zum GamePro-Test von Gothic Remake.

Eigentlich war mein fester Plan, gut eine Woche vor dem offiziellen Release des Remakes von Gothic bereits tief im Spiel versumpft zu sein. Zusammen mit Kollege Stephan alle drei Lager auschecken, mir ausführlich die Neuerungen anzuschauen und Scavenger zu vermöbeln. Alles, damit ich euch zum Release am 05. Juni verraten kann, ob Alkimia Interactive eine Neuauflage entwickelt hat, die dem Original von Piranha Bytes gerecht wird.

Doch leider kam und kommt es anders. In der kommenden Woche werdet ihr noch kein Fazit zum Remake auf GamePro lesen – Stand jetzt noch nicht einmal einen Ersteindruck.

Das lange Warten auf Keys

Der Grund ist recht simpel. Bislang haben uns noch keine Testmuster erreicht. Auch nicht meine Kolleg*innen von der GameStar, die ebenfalls schon seit Tagen die Buddler-Hemden übergestülpt haben und gefühlt alle fünf Minuten sehnsüchtig ins elektronische Postfach schauen.

Video starten 8:18 25 Jahre nach dem Original geht das Gothic Remake neue Wege

Für ein umfangreiches Rollenspiel, das mit Entscheidungen und unterschiedlichen Spielstilen daherkommt und die Neuauflage eines Titels ist, der gegen Ende reichlich Balancing-Problemen hatte, ist eine solch späte Bemusterung schon ungünstig genug.

Hinzu kommt die Frage nach dem technischen Zustand – vor allem auf PS5 und Xbox Series X/S. Von Sound-Bugs bis zu Problemen mit der Beleuchtung gab es nämlich selbst in der aktuellen Preview-Version auf PC noch einige Macken.

Mein aktueller Fahrplan für den Gothic-Release

Im besten Fall werde ich zum Release einen Ersteindruck der PS5-Version für euch schreiben, der zumindest aufzeigt, ob das Remake gut spielbar ist und mich das RPG noch immer so in seinen Bann zieht wie das Original vor 25 Jahren.

Erscheinen keine Testmuster vor Release, sieht der Plan folgendermaßen aus: Ich werde euch hier im Artikel ein Update geben und generell übers Release-Wochenende die Augen offen halten, wie es um erste Rezensionen steht. Der GamePro-Test erscheint, sobald ich mir in Ruhe einen finalen Eindruck vom Spiel machen konnte.

Also dann, drückt mir die Daumen, dass es schon bald losgeht und verratet mir, was euer Bauchgefühl sagt: Wird das hier richtig gut oder stolpert das Remake auf den letzten Metern?

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Gothic Remake

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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