One Punch Man - Neues Spiel für PS4 & Xbox One angekündigt

Nach einer Mobile-Ankündigung vergangene Woche wurde mit One Punch Man: A Hero Nobody Knows das erste Spiel des Kult-Anime für Konsolen & PC angekündigt. Hier die wichtigen Fakten auf einen Blick:

Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Entwickler: Spike Chunsoft (Jump Force)

Spike Chunsoft (Jump Force) Publisher: Bandai Namco

Bandai Namco Genre: Beat 'em up (3v3)

Wann ist der Release? Das Erscheinungsdatum steht aktuell noch nicht fest. Im Trailer ist jedoch die Rede von "coming soon". Es ist also wahrscheinlich, dass wir schon bald mehr erfahren.

Einen ersten Blick auf die spielbaren Charaktere gibt es ebenfalls. So könnt ihr euch in den 3 vs. 3-Battles wahlweise als Saitama, Genos, Hellish Blizzard, Speed o Sound Sonic, Mumen Rider in die Kämpfe begeben. Mehr Figuren wurden bislang noch nichts bestätigt, das volle Roster ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Den wirklich coolen Trailer zur Ankündigung könnt ihr euch hier anschauen:

Auffällig im Trailer: Saitama führt getreu der Anime-und Manga-Vorlage keinen "normalen" Schlag aus, sondern befindet sich lediglich in der Defensive beziehungsweise blockt die Attacken seiner Gegner. Es ist also gut möglich, dass er lediglich durch die Aufladung einer Leiste seinen Powerschlag ausführen kann. Wie sich das in Team-Kämpfen verhält, ist jedoch die große Unbekannte.

So reagieren die Fans

In den Sozialen Medien haben Fans prompt auf die Ankündigung reagiert und sind beim Anblick der Szenen, na klar, gemischter Meinung. Viele zeigen sich enttäuscht, dass es sich lediglich um ein schlichtes Kampfspiel handelt, andere hingegen freuen sich über die Charaktere. Auch zeigen sich viele verwundert, dass Saitama im Trailer unverwundbar wirkt.

Wir haben für euch die Reaktionen zusammengefasst.

Sollten wir weitere Informationen zum Spiel bekommen, werden wir euch natürlich darüber informieren. Für Fans der Serie ist die Ankündigung jedenfalls eine coole Sache und ich bin sehr gespannt, wie sie den Twist der Serie rund um Saitama im Spiel umsetzen.

Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf das Spiel?