One Punch Man für PS4 & Xbox One hat ein Release-Datum

Mit One Punch Man: A Hero Nobody Knows könnt ihr euch bald durch das beliebte Anime-Universum prügeln. Nun hat der Fighter mit einem neuen Trailer auch ein konkretes Release-Datum bekommen. Allzu lange warten müssen wir nicht mehr.

Wann erscheint das Spiel? Am 28. Februar 2020 geht es für PS4, Xbox One und PC an den Start.

Neben dem Release zeigt das Video, das ihr über dem Artikel findet, zusätzlich noch vier bisher nicht bestätigte Charaktere, die im Spiel auftauchen werden. Dazu gehört auch eine Traumversion des Protagonisten Saitama.

Diese Charaktere wurden bestätigt:

Saitama (Traumversion)

Metal Knight

Stinger

Melzargard

Was ist die "Traumversion"?

Normalerweise haut Saitama alle Gegner mit einem Schlag um. Das ist für ein Spiel natürlich ziemlich langweilig. Auch der normale Saitama kommt im Spiel vor, allerdings nicht als regulärer Kämpfer. Stattdessen müssen wir mit den anderen Helden eine Zeit lang durchhalten, bis der One Punch Man in der Arena ankommt. Sobald er da ist, haben wir den Kampf im Grunde gewonnen.

Mit der Traumversion von Saitama können wir hingegen "fair" kämpfen und besiegen nicht alle Gegner mit nur einem Schlag. Wenn ihr also den Protagonisten normal im Duell benutzen wollt, könnt ihr seine schlafende Variante nehmen, die sogar im Pyjama unterwegs ist.

Mehr zu One Punch Man: