Oninaki - Square Enix kündigt düsteres Action-RPG für 2019 an

Die Macher des RPGs I am Setsuna haben während der gestrigen Nintendo Direct ihr neues Spiel Oninaki angekündigt. In der düsteren Geschichte wandelt ihr zwischen den Welten der Lebenden und der Toten.

Ihr übernehmt die Rolle des "Watchers" Kagachi, der die beiden Welten bereist und für Ordnung sorgen muss. Dafür gilt es verlorene Seelen zu finden, die sich verirrt haben. Eure Aufgabe ist es, sie wieder auf den richtigen Weg zu führen.

Das Action-RPG schickt euch natürlich auch in Kämpfe gegen die verschiedensten Gegner. Gespielt wir aus der bekannten Vogelperspektive, die auch in I am Setsuna bereits zum Einsatz kam. Der Grafikstil bedient sich ebenfalls am letzten Projekt.

Die Welt kann offenbar zusammen mit Begleitern erkundet werden, die auch Einfluss auf eure Fähigkeiten in den neuen Echtzeitkämpfen nehmen können. Im Trailer sind zudem bereits einige unterschiedliche Waffen zu sehen.

Oninaki hat noch kein konkretes Release-Datum. Square Enix kündigt die Veröffentlichung jedoch für den Sommer 2019 an. Das Spiel erscheint für PS4 und Nintendo Switch.

Was ist mit euch? Habt ihr Interesse an Oninaki?