Open-World-Hit im Angebot: Dieses PS5-Spiel schickt euch in eine mittelalterliche Großstadt

So riesengroß wie in manch anderem PS5-Hit ist die Open World in diesem Spiel zwar nicht, dafür ist sie aber dicht und atmosphärisch gestaltet.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch gerade einen Open-World-Hit für PS5 zum Top-Preis schnappen. Das Spiel ist ohnehin schon auf sehr günstige 19,99€ reduziert. Durch den aktuellen Neujahrs-Sale bei MediaMarkt, durch den ihr noch 11 Prozent Extra-Rabatt auf fast das gesamte Sortiment bekommt, sinkt der Preis sogar auf schlappe 17,79€. Das ist das aus einer berühmten Reihe stammende Actionspiel auf jeden Fall wert:

Der Extra-Rabatt, der erst im Warenkorb abgezogen wird, ist nur noch bis zum 6. Januar verfügbar. Der Preis von 19,99€ könnte aber noch länger gelten, sofern das Spiel nicht schon bald ausverkauft ist.

PS5-Hit im Sale: Klassische Open World mit unverbrauchtem Mittelalter-Setting

3:56 Assassin's Creed Mirage: So viel Authentizität steckt im virtuellen Bagdad

Autoplay

Es geht hier um Assassin’s Creed Mirage, das euch ins Bagdad des 9. Jahrhunderts versetzt und euch den schon aus Assassin’s Creed Valhalla bekannten Basim spielen lässt. Die Open World ist zwar nicht ganz so riesig wie in den Vorgängern. Die in vier Distrikte unterteilte und atmosphärisch in Szene gesetzte Großstadt und ihr Umland bieten aber trotzdem noch viel Raum zur Erkundung.

Spielerisch kehrt Assassin’s Creed mit Mirage ein Stück weit zu seinem Wurzeln zurück. Während Origins, Odyssey und Valhalla sich immer mehr in Richtung Action-Rollenspiel entwickelt hatten, stehen hier Klettern, Schleichen und geschickt ausgeführte Attentate wieder mehr im Vordergrund. Das bedeutet aber nicht, dass Assassin’s Creed Mirage nur Altes wiederholt. Tatsächlich lässt sich das Stealth-Actionspiel einige neue Mechaniken einfallen und macht dabei manches besser als die alten Teile der Reihe.

Assassin’s Creed Mirage ist damit das ideale Spiel für alle, die sich erstens schon lange nach einem klassischen Assassin’s Creed sehnen und die zweitens nach einer kompakten Open-World-Spielerfahrung suchen, die sich auch mit eng begrenzter Freizeit bewältigen lässt. AC Mirage kann man nämlich schon in etwa 20 bis 25 Stunden beenden. Da das Spiel dafür aber auch nicht unsere Zeit verschwendet, sondern ein relativ hohes Tempo hat, ist es die aktuell 17,79€ im MediaMarkt-Sale allemal wert.