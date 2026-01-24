Open-World-Hit: Eines der schönsten Spiele für Switch 2 ist jetzt günstig!

Wenn ihr auf Switch 2 in eine bildhübsche historische Open World eintauchen wollt, könnt ihr das gerade zu einem günstigen Preis tun.

Die erst im Dezember 2025 erschienene Switch 2-Version eines der besten Open-World-Spiele des letzten Jahres könnt ihr euch jetzt günstiger schnappen. Bei Amazon gibt es bereits einen stattlichen Rabatt auf den Actionhit, der in unserem GamePro-Test stattliche 86 Punkte bekommen hat. Allerdings macht der Händler keine Angaben zur Dauer des Angebots, der Preis kann also jederzeit wieder steigen. Hier findet ihr den Deal:

Ihr wollt noch mehr günstige Spiele für Switch 2 bei Amazon finden? Dann haben wir hier eine kleine Auswahl mit einigen der aktuellen Top-Deals für euch:

Wunderschöne historische Welt: Das ist der Open-World-Hit für Switch 2!

Das feudale Japan wird in Assassin's Creed Shadows wunderschön in Szene gesetzt.

Wir sprechen hier von Assassin's Creed Shadows, das Ubisoft am 2. Dezember auf die Switch 2 gebracht hat. Das Open-World-Spiel schickt euch ins Japan des 16. Jahrhunderts und lässt euch eine landschaftlich wunderschöne, technisch hervorragend präsentierte Welt erkunden, die mit viel Liebe zu historischen Details gestaltet ist. Mit zwei spielbaren Figuren, der Shinobi Nanoe und dem Samurai Yasuke, erlebt ihr hier für etwa 50 bis 80 Spielstunden eine blutige Rachegeschichte.

Spielerisch ist Assassin's Creed Shadows zwar ein Action-Rollenspiel wie Origins, Odyssey und Valhalla, bringt durch Nanoe aber doch einen Teil des Attentäter-Gameplays der frühen Spiele der Reihe zurück. Mit Ausrüstung wie Enterhaken und Rauchbomben ist sie aufs Schleichen spezialisiert. Yasuke hingegen setzt vor allem auf den Schwertkampf und trennt dabei gern Köpfe und Gliedmaßen ab, kann Feinde jedoch mit seinem Bogen auch aus der Ferne angreifen.

29:10 Assassin's Creed Shadows bringt die Open World-Reihe endlich wieder auf Kurs

Autoplay

Wenn ihr nicht gerade kämpft, könnt ihr jederzeit zwischen den beiden Charakteren wechseln. Beide bringen zudem ihren eigenen, motivierenden Skilltree mit, dessen freischaltbare Fähigkeiten im Spielverlauf für immer mehr taktische Möglichkeiten sorgen. Zudem verfügt jede der Hauptfiguren über eine eigene, emotionale Geschichte. Insgesamt ist die Story von Assassin's Creed Shadows zwar kein Meisterwerk, aber doch überraschend mitreißend, auch im Vergleich zu vielen früheren Serienteilen.