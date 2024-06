Open-World-Rennspiel für PS5 im Angebot: Der beste Ersatz für Forza Horizon, den ihr bislang bekommen könnt

Wer ein PS5-Rennspiel mit schicker Open World will, kann bei Amazon gerade ein Schnäppchen machen.

Es ist nicht so, dass es keine tollen Rennspiele auf der PS5 gäbe. Der Exklusivhit Gran Turismo 7 beispielsweise gehört zur Spitzenklasse, wenn es um die Fahrphysik geht. Sucht man aber nach Open-World-Rennspielen, wird die Auswahl dünn. Need for Speed Unbound wäre zwar ein Kandidat, aber hier ist die etwas öde Spielwelt gerade die Schwachstelle.

Zum Glück ist Ubisoft nie um eine schicke Open World verlegen und schickt uns in The Crew-Motorfest auf eine wunderschöne Insel mit Urlaubsfeeling. Die PS5-Version des 2023 erschienenen Arcade-Rennspiels bekommt ihr aktuell bei Amazon günstig im Angebot:

Alternativ könnt ihr übrigens die PS4-Version von The Crew Motorfest mit 27,99€ sogar noch etwas günstiger bekommen. Hierbei solltet ihr aber bedenken, dass das Upgrade auf die hübschere PS5-Fassung kostenpflichtig ist.

Update vom 17. Juni: Der Preis für die PS5-Version ist inzwischen leider ein paar Euro höher als gestern, aber noch immer relativ günstig im Vergleich zu anderen Händlern. Am Preis der PS4-Version hat sich nichts getan.

The Crew Motorfest: Vielfältiges Open-World-Rennspiel auf Hawaii

The Crew Motorfest schickt euch auf O’ahu, die drittgrößte Insel von Hawaii, auf der ein großes Motorsportfestival stattfindet. Die offene Spielwelt bietet vielfältige und wunderschön in Szene gesetzte Landschaften und Umgebungen, von dichten Urwäldern über staubige Vulkankrater bis hin zu den Straßen der Hauptstadt Honolulu.

1:27 The Crew Motorfest schickt euch und eure Traumautos in den Hawaii-Urlaub

Über die ganze Insel verteilt finden eine Vielzahl von Renn-Events und Herausforderungen statt. Ihr irrt aber nicht ziellos umher, sondern könnt sogenannten „Playlists“ folgen. Dabei handelt es sich um Event-Ketten, die alle einem bestimmten Thema folgen, von Klassikern wie „Offroad“ bis hin zu kreativeren Einfällen wie der Playlist „Made in Japan“, die euch in japanischen Sportwagen über neonbeleuchtete Stadtkurse rasen lässt.

Um eine bestimme Playlist spielen zu können, braucht ihr aber erst mal das passende Fahrzeug. Über 600 Vehikel stehen in The Crew Motorfest zur Auswahl, darunter nicht nur Sport- und Geländewagen, sondern auch Oldtimer, Motorräder, Quads und sogar Boote und Flugzeuge. Die Abwechslung ist eine der größten Stärken des Spiels und einer der Gründe dafür, weshalb es über viele Stunden hinweg fesseln kann.

Die Vielfalt des Fuhrparks von The Crew Motorfest ist enorm, auch Formel 1-Rennwagen sind dabei.

Für zusätzliche Langzeitmotivation sorgt Ubisoft mit wöchentlich wechselnden Herausforderungen, daneben gibt es natürlich auch noch die Multiplayer-Events für bis zu 28 Personen, die schon allein durch das pure Chaos unterhalten, das in ihnen gerne mal ausbricht.

Ist The Crew Motorfest also ein rundum gelungenes Rennspiel? So einfach ist es dann auch wieder nicht. Gerade bei der Fahrphysik schneidet Ubisofts Arcade-Racer nämlich eher mittelmäßig ab. Die Fahrzeuge steuern sich längst nicht so unterschiedlich, wie man erwarten könnte. Wer nach einer anspruchsvollen Simulation sucht, ist deshalb bei Gran Turismo 7 viel besser aufgehoben. Als kurzweiliges Open-World-Rennspiel ist The Crew Motorfest aber eine sehr gute Wahl.

