Nur 5€: Dieses Open-World-Spiel für PS5 & PS4 gibt’s bei Amazon zum Schnäppchenpreis!

Ubsiofts Open-World-Spiel Immortals Fenyx Rising entführt euch in die wunderschöne Welt der griechischen Mythologie - und das gerade für nur 5€!

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein tolles Open-World-Spiel zum echten Schnäppchenpreis sichern: Für Immortals Fenyx Rising in der PS4-Version inklusive kostenlosem PS5-Upgrade bezahlt ihr jetzt nur noch schlappe 5€ - ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis kann man kaum bekommen! Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Was bietet Immortals Fenyx Rising?

Immortals Fenyx Rising schickt euch in eine von der griechischen Mythologie inspirierte Open World, in der ihr es mit haufenweise Monstern wie Zyklopen und Harpyien zu tun bekommt. Die Welt ist in verschiedene Regionen unterteilt, die jeweils einem Gott unterstehen und sich deshalb stark voneinander unterscheiden. Der farbenfrohe Grafikstil setzt sowohl die Landschaften als auch die antike Architektur wundervoll in Szene.

2:38 Immortals: Fenyx Rising - Gameplay-Trailer zeigt riesige Open World

Spielerisch erinnert Immortals Fenyx Rising stark an The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom und bietet die bekannte Mischung aus Erkundung, Action und kniffligen Rätseln in Dungeons. Die Kämpfe bestreitet ihr nicht nur mit Schwert, Axt und Bogen, sondern auch mit übermenschlichen, von den Göttern verliehenen Kräften.

Die Story ist eher simpel gehalten: Eure Aufgabe ist es, den Göttern im Kampf gegen einen fiesen Feuerdämon beizustehen, der die Welt bedroht. Trotz einiger spannender Ansätze bezieht Immortals Fenyx Rising seine Langzeitmotivation letztlich eher von den vielen Geheimnissen der Spielwelt und von seinem gelungenen Fortschrittssystem als von seiner Geschichte.

Insgesamt bekommt ihr mit Immortals Fenyx Rising ein tolles und wunderschönes Open-World-Spiel, das nicht ohne Grund in unserem GamePro-Test stolze 87 Punkte abgestaubt hat. Auch die Spielzeit kann sich sehen lassen: Je nachdem, wie viele Nebenaufgaben ihr abschließt, dürftet ihr etwa 30 bis 40 Stunden beschäftigt sein.

