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Open-World-Spiel für PS5 im Top-Angebot: Amazon haut für 20€ raus, was im PS Store 70€ kostet!

Bei Amazon könnt ihr gerade ein ungewöhnliches Action-Rollenspiel mit großer Open World günstig abstauben. Ihr zahlt dort aktuell 50€ weniger als im PlayStation Store!

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GamePro Deals
01.05.2026 | 10:14 Uhr


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Einen großen Teil dieses Action-Rollenspiels verbringt ihr damit, durch eine weite, offene Wüstenwelt zu reisen. Einen großen Teil dieses Action-Rollenspiels verbringt ihr damit, durch eine weite, offene Wüstenwelt zu reisen.

Jetzt könnt ihr euch ein großes Open-World-Spiel für PS5 zum Sparpreis sichern: Für das Action-Rollenspiel, das euch in eine postapokalyptische Wüstenwelt schickt und das im PlayStation Store aktuell noch immer 69,99€ kostet, zahlt ihr bei Amazon aktuell nur noch 19,95€. Wie lange der günstige Preis gilt, verrät Amazon allerdings nicht, das Spiel könnte also jederzeit wieder teurer werden. Hier findet ihr das Angebot:

Open-World-Spiel für PS5 jetzt im Angebot abstauben!

Übrigens gibt es bei Amazon gerade auch noch ein paar weitere Open-World-Spiele für PS5 im Angebot. Hier eine Auswahl:

Postapokalypse, Fahrzeugkampf & schräge Charaktere: Das ist das günstige Open-World-Spiel für PS5!

Häufig seid ihr in Sand Land mit schwer bewaffneten Fahrzeugen unterwegs. Häufig seid ihr in Sand Land mit schwer bewaffneten Fahrzeugen unterwegs.

Wir sprechen von Sand Land, einem Action-Rollenspiel, das auf dem Manga des leider inzwischen verstorbenen, aber an der Entwicklung des Spiels noch beteiligten Dragon-Ball-Schöpfers Akira Toriyama basiert. Dieses schickt euch in eine postapokalyptische Open World, die unter Wassermangel leidet und (zumindest in der ersten Spielhälfte) größtenteils aus Wüstenlandschaften besteht.

Postapokalyptisches Action-Rollenspiel jetzt günstig sichern!

Ihr spielt den Dämonenprinzen Beelzebub, der sich gemeinsam mit einer schrägen Truppe menschlicher und dämonischer Begleiter auf die Suche nach der letzten Wasserquelle macht und es dabei mit Monstern und den Truppen des Menschenkönigs zu tun bekommt. Diesen heizt der mit übermenschlichen Kräften gesegnete Beelzebub im Nahkampf mit bloßen Fäusten ein. Häufig seid ihr jedoch nicht zu Fuß, sondern in teils schwer bewaffneten Fahrzeugen unterwegs.

Video starten 9:06 Open World-Action vom Dragon Ball-Schöpfer: Sand Land im Test

Euer Hauptfahrzeug ist dabei euer treuer Panzer, der euch durch die gesamte Welt trägt. In den Gefechten könnt ihr aber auch auf diverse Kampf-Mechs zurückgreifen, von denen ihr im Spielverlauf immer mehr sammelt. Kommt es euch gerade eher auf die schnelle Beförderung an, könnt ihr stattdessen auch das Motorrad, den Wüstenbuggy, den Hover Jet oder zahlreiche weitere Vehikel nehmen.

Die Fahrzeugkämpfe sind das Highlight des Spiels, aber auch die Spielwelt hat einiges mehr zu bieten als nur Sand, nämlich vor allem jede Menge skurrile Charaktere, aber auch Städte, Dörfer und viele Relikte der untergegangenen Zivilisation. Im späteren Verlauf der rund 30 bis 35 Spielstunden, die das Action-Feuerwerk bietet, bekommt ihr zudem auch noch Wälder und grüne Landschaften zu sehen.

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