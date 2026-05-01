Open-World-Spiel für PS5 im Top-Angebot: Amazon haut für 20€ raus, was im PS Store 70€ kostet!

Einen großen Teil dieses Action-Rollenspiels verbringt ihr damit, durch eine weite, offene Wüstenwelt zu reisen.

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Postapokalypse, Fahrzeugkampf & schräge Charaktere: Das ist das günstige Open-World-Spiel für PS5!

Häufig seid ihr in Sand Land mit schwer bewaffneten Fahrzeugen unterwegs.

Wir sprechen von Sand Land, einem Action-Rollenspiel, das auf dem Manga des leider inzwischen verstorbenen, aber an der Entwicklung des Spiels noch beteiligten Dragon-Ball-Schöpfers Akira Toriyama basiert. Dieses schickt euch in eine postapokalyptische Open World, die unter Wassermangel leidet und (zumindest in der ersten Spielhälfte) größtenteils aus Wüstenlandschaften besteht.

Ihr spielt den Dämonenprinzen Beelzebub, der sich gemeinsam mit einer schrägen Truppe menschlicher und dämonischer Begleiter auf die Suche nach der letzten Wasserquelle macht und es dabei mit Monstern und den Truppen des Menschenkönigs zu tun bekommt. Diesen heizt der mit übermenschlichen Kräften gesegnete Beelzebub im Nahkampf mit bloßen Fäusten ein. Häufig seid ihr jedoch nicht zu Fuß, sondern in teils schwer bewaffneten Fahrzeugen unterwegs.

9:06 Open World-Action vom Dragon Ball-Schöpfer: Sand Land im Test

Autoplay

Euer Hauptfahrzeug ist dabei euer treuer Panzer, der euch durch die gesamte Welt trägt. In den Gefechten könnt ihr aber auch auf diverse Kampf-Mechs zurückgreifen, von denen ihr im Spielverlauf immer mehr sammelt. Kommt es euch gerade eher auf die schnelle Beförderung an, könnt ihr stattdessen auch das Motorrad, den Wüstenbuggy, den Hover Jet oder zahlreiche weitere Vehikel nehmen.

Die Fahrzeugkämpfe sind das Highlight des Spiels, aber auch die Spielwelt hat einiges mehr zu bieten als nur Sand, nämlich vor allem jede Menge skurrile Charaktere, aber auch Städte, Dörfer und viele Relikte der untergegangenen Zivilisation. Im späteren Verlauf der rund 30 bis 35 Spielstunden, die das Action-Feuerwerk bietet, bekommt ihr zudem auch noch Wälder und grüne Landschaften zu sehen.