Neue Spiele für Switch & Switch 2: Das sind unsere 9 Top-Empfehlungen im Mai 2026!

Wir stellen euch die besten neuen Spiele für Switch und Switch 2 im Mai vor, darunter auch ein paar echte Geheimtipps.

Im Mai erscheinen eine ganze Reihe von Top-Spielen für Switch und Switch 2, darunter sowohl große AAA-Titel als auch Indie-Hits und sogar ein brandneues Nintendo-Spiel aus dem Mario-Universum. Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch hier neun besonders interessante Titel herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Wer lieber selbst die Liste der Neuerscheinungen durchstöbern möchte, findet diese hier:

Yoshi and the Mysterious Book

3:36 Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert

Autoplay

Erscheint am: 21. Mai

Yoshi ist mit einem brandneuen und kreativen Puzzle-Platformer zurück: In Yoshi and the Mysterious Book taucht der Dinosaurier in die Buchseiten einer mysteriösen Enzyklopädie ein, welche das Wissen über zahlreiche seltsame Kreaturen sammelt. Yoshi trägt nun zu diesem Wissen bei, indem er alle möglichen Experimente mit den Kreaturen anstellt und beispielsweise ausprobiert, was passiert, wenn er Pflanzen an sie verfüttert, auf sie draufspringt oder sie sogar frisst.

Oft eröffnen eure Versuche euch neue Wege im Level und dadurch auch Möglichkeiten für weitere Experimente, etwa wenn ihr ein Wesen dazu bringt, eine Luftblase auszustoßen, in der ihr dann nach oben in eine neue Region mit weiteren verfütterbaren Früchten schwebt. Alle Erkenntnisse, die ihr so gewinnt, werden in der Enzyklopädie festgehalten. Je mehr Wissen Yoshi sammelt, desto mehr Buchseiten und weitere Kreaturen werden freigeschaltet.

Indiana Jones und der große Kreis

20:49 Indiana Jones und der Große Kreis ist die Fortsetzung, die wir immer wollten!

Erscheint am: 12. Mai

Indiana Jones und der große Kreis ist ein Action-Adventure mit First-Person-Perspektive, das die Atmosphäre der Filme (insbesondere der ersten drei) perfekt einfängt und deshalb zurecht viel Lob eingeheimst hat: Der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei 87 Punkten. Die toll in Szene gesetzte Geschichte dreht sich mal wieder um uralte Geheimnisse, die ihr vor den Nazis retten müsst, wozu ihr unter anderem den Vatikan, die Pyramiden von Gizeh und den Himalaya besucht.

Die Gebiete sind größtenteils offen, sodass ihr ihre Geheimnisse auf eigene Faust erkunden könnt. Zwischendurch gibt es aber auch mal lineare Abschnitte, die dafür besonders temporeich inszeniert sind. Neben kniffligen Rätseln, für die ihr die uralten Bauwerke genau untersuchen müsst, liefert das Gameplay auch eine Menge Action. Dabei kämpft Indy gern im Nahkampf mit improvisierten Waffen, seiner treuen Peitsche oder bloßen Fäusten, um seine Gegner still auszuschalten. Er kann aber auch Schusswaffen einsetzen.

Mixtape

1:41 Life is Strange trifft auf 80er-Jahre - In Mixtape erleben wir eine musikalische Coming-of-Age-Reise

Erscheint am: 7. Mai

Schon mit The Artful Escape hat das Studio Beethoven and Dinosaur für ein kunstvolles Musikspiel-Highlight gesorgt, jetzt legt es mit Mixtape nach. Das 3D-Adventure handelt von drei Freunden, die sich am letzten Abend vor ihrem High-School-Abschluss noch einmal ein Abenteuer erleben wollen. Auf dem Weg zu ihrer letzten gemeinsamen Party durchlebt ihr die besten Erinnerungen der Gruppe, untermalt vom Soundtrack der 80er und frühen 90er mit Bands wie The Cure, Portishead und The Smashing Pumpkins.

Obwohl die Story und die nostalgische Atmosphäre dabei im Vordergrund stehen, ist das Gameplay recht vielfältig: Ihr rast mit dem Skateboard durch die Straßen der idyllischen Kleinstadt, hüllt ein Haus in Toilettenpapier, schleicht euch nachts nach draußen, ohne eure Eltern etwas merken zu lassen, und versucht sogar, die Polizei an der Nase herumzuführen. Da die Erinnerungen nicht immer hundertprozentig wirklichkeitsgetreu sind, mischt sich auch das eine oder andere surreale Erlebnis darunter.

Tales of ARISE – Beyond the Dawn Edition

12:23 Tales of Arise - Test-Video zum Rollenspiel-Hit

Erscheint am: 22. Mai

Der Rollenspielhit Tales of ARISE, der in unserem GamePro-Test 85 Punkte abgestaubt hat, kommt zusammen mit der Erweiterung Beyond the Dawn auf Nintendo Switch 2. Letztere liefert eine neue Story, die sich um ein Mädchen mit einer verfluchten Maske dreht, sowie neue Quests, Dungeons und weitere Inhalte. Das Hauptspiel handelt von dem Befreiungskampf der Welt Dahna, deren Bewohner von der technisch überlegenen Zwillingswelt Rena unterdrückt werden.

Mit eurer Heldengruppe reist ihr durch die fünf Regionen Dahnas, die mit den fünf Elementen Feuer, Wasser, Wind, Eis und Erde verbunden und optisch entsprechend abwechslungsreich sind. Dort liefert ihr euch schnelle Action-Kämpfe in Third-Person-Perspektive, in denen ihr jederzeit zwischen euren Charakteren wechseln könnt, um ihre verschiedenen Spezialattacken zu nutzen. Die idyllischen Landschaften bieten aber auch Platz für ruhigere Nebenaktivitäten wie Angeln oder sogar Tierzucht.

Bubsy 4D

Schon seit den 90ern hüpft der Luchs Bubsy durch bunte Welten.

Erscheint am: 22. Mai

Nach sieben Jahren Pause kehrt die altehrwürdige, schon im Jahr 1993 gestartete Jump&Run-Reihe Bubsy endlich zurück: Bei Bubsy 4D handelt es sich um einen klassischen 3D-Plattformer, in dem ihr erneut mit dem vorlauten Luchs durch bunte Welten rennt und hüpft. Diesmal seid ihr sogar gemeinsam mit einer Gruppe von Bubsys Freunden im Weltraum unterwegs und erkundet fremde Planeten, auf denen ihr euch mit Roboterschafen anlegt.

Außerirdische haben nämlich alle Schafe der Erde gestohlen, was noch nicht so tragisch wäre, hätten die Schafe ihre neuen Herren nicht schließlich besiegt und deren Technologie gestohlen, um nun mit ihrer eigenen Roboterarmee das Weltall zu terrorisieren. Um diese Herausforderung zu bewältigen, zeigt sich Bubsy beweglicher als je zuvor und kann sich zu seiner neuen Haarballform aufblasen, durch die er in halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die Level rollt. Im Nintendo eShop bekommt ihr gerade übrigens 10 Prozent Rabatt, außerdem findet ihr dort eine kostenlose Demo!

Landwirtschafts-Simulator 26: Nintendo Switch Edition

Die Feldarbeit steht wieder im Zentrum des Landwirtschafts-Simulators, aber der Aufbau eures Unternehmens bietet noch viele weitere Aspekte.

Erscheint am: 19. Mai

Der millionenfach verkaufte Landwirtschafts-Simulator geht auf Nintendo Switch in die nächste Runde: Mit dem Landwirtschafts-Simulator 26 könnt ihr euch auf zwei ganz neuen Karten um Kühe, Schafe, Hühner und weitere Tiere sowie natürlich um eure Felder mit 15 verschiedenen Feldfrüchten kümmern. Dafür stehen euch 120 authentisch simulierte Maschinen von Traktoren bis hin zu Erntemaschinen zur Verfügung, die allesamt von bekannten Marken wie John Deere und Deutz-Fahr stammen.

Diesmal habt ihr sogar die Möglichkeit, eure Produkte selbst weiterzuverarbeiten und ein florierendes Unternehmen mit Fabriken und Produktionsketten aufzubauen. Doch auch wenn die Wirtschaftssimulation dadurch mehr Tiefgang bekommt, steht die Arbeit draußen auf den Feldern mit Pflügen, Unkrautjäten und Ernten noch immer klar im Vordergrund. Im Nintendo eShop bekommt ihr übrigens 10 Prozent Rabatt, wenn ihr bis zum Release-Termin kauft.

Coffee Talk Tokyo

In Coffee Talk Tokyo beeinflusst ihr durch Getränke und Gespräche das Leben von Menschen und Yokai.

Erscheint am: 21. Mai

Mit Coffee Talk Tokyo bekommt die beliebte, 2020 gestartete Coffee-Talk-Reihe bereits ihren dritten Teil. Diesmal steht ihr in einem Late Night Café in Tokio hinter dem Tresen und serviert sowohl Menschen als auch Yokai (Geisterwesen aus der japanischen Folklore) heiße und kalte Getränke. Dabei hört ihr euch die Gespräche und die manchmal bizarren und manchmal bewegenden Geschichten eurer sehr verschiedenen Gäste an, darunter etwa das jüngst verstorbene It-Girl Ayame oder der pensionierte Kenji, der nach einem neuen Lebenssinn sucht.

Eure Aufgabe besteht darin, für jeden Gast das perfekte Getränk für seinen Geschmack und seine derzeitige Situation zu finden und zuzubereiten, wobei euch noch mehr Optionen zur Verfügung stehen als in den Vorgängern. Nicht nur durch eure Getränke, sondern auch durch eure Antworten könnt ihr den weiteren Verlauf der komplexen Lebensgeschichten eurer Gäste beeinflussen. Über das soziale Netzwerk Tomodachill könnt ihr nachverfolgen, welchen Einfluss ihr auf sie habt.

Sektori

Der Twin-Stick-Shooter Sektori hat die Kritiker begeistert.

Erscheint am: 14. Mai

Mit Sektori kommt ein Indie-Überraschungshit, dessen internationaler Wertungsdurchschnitt laut Opencritic bei stolzen 89 Punkten steht, auf Nintendo Switch 2. Es handelt sich dabei um einen Twin-Stick-Shooter alter Schule, der auf einen abstrakten Grafikstil mit leuchtenden Neonfarben sowie auf laute Techno-Musik setzt und dabei rasantes Gameplay auf zwar eng begrenzten, aber dafür mit Feinden, Geschossen und Grafikeffekten vollgestopften Schlachtfeldern bietet.

Sektori fesselt jedoch nicht nur durch schnelle Action, sein optisches Feuerwerk und die fordernden Bosskämpfe, sondern auch durch ein motivierendes Fortschrittssystem, durch das ihr euer Schiff innerhalb eines Durchgangs auf vielfältige Weise anpassen und aufrüsten könnt. Da die fünf Welten der Kampagne bis zu einem gewissen Grad zufallsgeneriert sind, gleicht kein Run dem anderen. Verschiedene Modi und Schwierigkeitsgrade sorgen zusätzlich für einen hohen Wiederspielwert.

Outbound

1:19 Outbound: Schon bald könnt ihr euch auf den chilligen Roadtrip durch die Natur machen

Erscheint am: 14. Mai

In Outbound könnt ihr allein oder im Koop für bis zu vier Personen eine große, farbenfrohe Open World mit eurem eigenen Camper erkunden. Zu Beginn eurer Reise sieht euer Vehikel noch recht gewöhnlich aus, unterwegs sammelt ihr jedoch jede Menge Material und stellt Gegenstände her, um den Camper mit den verschiedensten Upgrades und Technologien aufzurüsten, darunter Arbeitsstationen und Geräte zur Gewinnung von Sonnen- und Windenergie, durch die ihr noch mehr Dinge herstellen könnt.

Auf dem Dach könnt ihr sogar große Plattformen errichten, auf denen ihr ein ganzes Haus bauen oder Gärten anlegen könnt. Die dort gewonnenen Pflanzen und Pilze setzt ihr dann wiederum beim Kochen ein. Ihr könnt euch sogar ein Haustier zulegen und ihm nützliche Dinge beibringen. Doch auch die Spielwelt hat viel zu bieten: Ihr durchquert verschiedene Biome mit abwechslungsreichen Landschaften und erkundet dabei eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten.

Viele weitere Switch- & Switch 2-Spiele kommen bald!

Die hier vorgestellten Spiele sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus den Titeln, die in den kommenden Wochen für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen. Falls ihr hier noch nicht das Richtige für euch gefunden habt, lohnt es sich also auf jeden Fall, auch selbst noch einmal einen Blick auf die Liste der Neuerscheinungen zu werfen. Dieser Link bringt euch direkt dorthin: