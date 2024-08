Opening Night Live 2024: Uhrzeit, Livestream und Spiele der großen gamescom-Show

Hier sind alle wichtigen Infos zur diesjährigen ONL der gamescom.

In wenigen Tagen öffnet die diesjährige gamescom wieder in Köln ihre Türen für tausende Besucher*innen. Bevor es losgeht, steht vorab aber mit der Opening Night Live (kurz: ONL) noch die große Eröffnungsshow mit Moderator Geoff Keighley an.

Wann und wie ihr die Show verfolgen könnt und welche Spiele-Ankündigungen bereits bestätigt sind, fassen wir hier zusammen.

gamescom 2024: Datum, Uhrzeit und Livestream der ONL

Datum der Opening Night Live: Dienstag, der 20. August 2024

Dienstag, der 20. August 2024 Startzeit der ONL: Um 20:00 Uhr geht's los, die Pre-Show startet schon um 19:30 Uhr

Um 20:00 Uhr geht's los, die Pre-Show startet schon um 19:30 Uhr Wie lange geht die Show? Planmäßig soll die Show wieder rund 2 Stunden dauern.

Wo kann ich die Opening Night Live schauen? Der Livestream wird über Twitch, YouTube und die Webseite der gamescom verfügbar sein.

Daneben werden wir die Show für euch auch live begleiten und zwar sowohl im Live-Ticker hier auf GamePro als auch auf dem Twitch-Kanal von GameStar. Unser komplettes Video-Programm samt Weltneuheiten und exklusiven Gameplay-Szenen könnt ihr euch hier anschauen:

Diese Spiele sind für die ONL 2024 bereits bestätigt

Wie gewohnt soll es bei der Show wieder Spiele-Ankündigungen und Trailer zu sehen geben. Das komplette Lineup der Opening Night Live ist dabei natürlich noch geheim – zumindest wissen wir aber bereits von einigen Titeln, die bei der Liveshow einen Auftritt bekommen sollen. Das sind die bestätigten Spiele:

Call of Duty: Black Ops 6

Dark and Darker Mobile

Dune: Awakening

Indiana Jones und der Große Kreis

inZOI

Kingdom Come: Deliverance 2

Lost Records: Bloom & Rage

Marvel Rivals

Monster Hunter Wilds

Sid Meier’s Civilization 7

Neues Spiel von Tarsier Studios (Little Nightmares-Macher)

Neues Spiel von Okomotive (FAR: Lone Sails-Macher)

Alle weiteren Informationen zur gamescom 2024 und den Spielen, die ihr vor Ort ausprobieren könnt, findet ihr hier:

Gibt es noch Tickets für die ONL in Köln?

Die Opening Night Live ist nicht Teil der normalen Tages- oder Abendkarten, die ihr für die Messe kaufen könnt. Stattdessen müsst ihr dafür ein eigenes Ticket zum Preis von 34 Euro auf der Webseite der gamescom erwerben.

Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 14. August) sind noch Tickets verfügbar. Wie viele es noch genau gibt, ist nicht einsehbar. Pro Person könnt ihr übrigens maximal zwei Tickets kaufen.

Werdet ihr euch die Opening Night Live im Livestream anschauen oder vielleicht sogar vor Ort sein?