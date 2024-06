gamescom 2024: Spiele, Aussteller, Opening Night Live und Tickets - Alle Infos zur Messe

Hier gibt es alle wichtigen Fakten zur gamescom 2024 in Köln in der Übersicht.

Auch in diesem Jahr geht die gamescom 2024 in Köln wieder an den Start. Knapp eine Woche Programm bietet die weltweit größte Spielemesse im August vor Ort und im Livestream. Wir fassen euch alle wichtigen Infos zur Messe zusammen.

Inhaltsverzeichnis:

Termine, Besuchertage und Öffnungszeiten der gamescom

Von wann bis wann findet die gamescom 2024 statt?

Opening Night Live: 20. August 2024

20. August 2024 gamescom: 21. bis 25. August 2024

Die gamescom läuft offiziell vom 20. bis 25. August 2024, wobei nicht alle Tage für Privatbesucher*innen offen stehen. Am 21. August findet der Fachbesucher- und Medientag statt, Privatpersonen bekommen hier nur mit dem limitierten Wildcard-Ticket Zugang.

Hier sind alle Öffnungszeiten der gamescom 2024:

Mittwoch, 21. August: 9 bis 19 Uhr für Fachbesucher*innen, 13 bis 19 Uhr für alle mit Wildcard

9 bis 19 Uhr für Fachbesucher*innen, 13 bis 19 Uhr für alle mit Wildcard Donnerstag, 22. August: 10 bis 20 Uhr

10 bis 20 Uhr Freitag, 23. August: 10 bis 20 Uhr

10 bis 20 Uhr Samstag, 24. August: 9 bis 20 Uhr

9 bis 20 Uhr Sonntag, 25. August: 9 bis 20 Uhr

Opening Night Live

Bevor die Messe ihre Pforten öffnet, wird die gamescom am Abend zuvor mit der Opening Night Live (ONL) von Moderator Geoff Keighley eröffnet. Wie gewohnt soll es wieder Spiele-Ankündigungen und Trailer zu sehen geben.

Aktuell könnt ihr noch keine Tickets für die Show kaufen, ihr könnt sie aber auch im Livestream mitverfolgen:

Wann startet die ONL 2024? Am Dienstag, den 20. August 2024 um 20 Uhr (Pre-Show ab 19:30)

Am Dienstag, den 20. August 2024 um 20 Uhr (Pre-Show ab 19:30) Wie lange geht die ONL? voraussichtlich wieder rund 2 Stunden

voraussichtlich wieder rund 2 Stunden Wo kann ich die ONL streamen? Auf YouTube und Twitch

Weitere Live-Events

Neben der ONL erwarten euch auch noch einige weitere Programm-Punkte. Das genaue Programm der Event-Arena wurde zwar noch nicht enthüllt, wir wissen aber immerhin, dass uns wieder folgende Shows erwarten:

Awesome Indies

gamescom Award Show

Aussteller und Spiele

Bislang stehen noch nicht alle Aussteller der gamescom fest, mehrere Publisher und Entwickler haben ihre Teilnahme aber bereits zu- oder abgesagt. Wir führen außerdem die Spiele der Aussteller auf, wenn sie bereits bekannt sind (via GamesWirtschaft).

Diese Austeller sind offiziell dabei:

Aerosoft (diverse Simulatoren)

(diverse Simulatoren) Bandai Namco Entertainment

Blizzard Entertainment

Capcom (Monster Hunter Wilds)

(Monster Hunter Wilds) DX Racer (Gaming-Stühle)

(Gaming-Stühle) Funcom (Dune Awakening)

(Dune Awakening) Giants Software (Landwirtschafts-Simulator)

(Landwirtschafts-Simulator) Microsoft/Xbox (Age of Mythology: Retold, Avowed, Ara: History Untold, Diablo 4: Vessel of Hatred, Diablo Immortal, Fallout 76, Elder Scrolls Online, Towerborne, World of Warcraft: The War Within)

(Age of Mythology: Retold, Avowed, Ara: History Untold, Diablo 4: Vessel of Hatred, Diablo Immortal, Fallout 76, Elder Scrolls Online, Towerborne, World of Warcraft: The War Within) Pearl Abyss (Red Desert, Crimson Desert)

(Red Desert, Crimson Desert) S-Game (Phantom Blade Zero)

(Phantom Blade Zero) THQ Nordic (Gothic Remake, Titan Quest 2, Disney Epic Mickey: Rebrushed)

(Gothic Remake, Titan Quest 2, Disney Epic Mickey: Rebrushed) Ubisoft

Diese Aussteller haben abgesagt:

Nintendo

Sony

gamescom-Tickets: Alle Preise

Der Ticket-Vorverkauf ist bereits gestartet. Auf der offiziellen Ticket-Seite der gamescom könnt ihr euch also jetzt schon eure Tickets sichern. Der Verkauf findet auch dieses Jahr nur online und nicht vor Ort statt. Hier sind die Preise für Privatbesucher*innen:

Preis für Mittwoch (Fachbesucher- und Medientag): Wildcard Tagesticket (ab 13 Uhr): 64 Euro

Preise für Donnerstag, Freitag und Sonntag: Tagesticket: 29,50 Euro Tagesticket ermäßigt: 21 Euro Tagesticket Familie: 65 Euro* Abendticket (ab 16 Uhr): 9,50 Euro

Preise für Samstag: Tagesticket: 39 Euro Tagesticket ermäßigt: 30,50 Euro Tagesticket Familie: 81,50 Euro* Abendticket (ab 16 Uhr): 11,50 Euro



*Das Tagesticket Familie gilt für maximal fünf Personen, zu denen mindestens eine und maximal zwei Erwachsene, sowei mindestens ein Kind im Alter von 7 bis 12 Jahren zählen müssen. Kinder ab 13 Jahren benötigen eine ermäßigte Karte.

Hinweis für Eltern: Der Zutritt zur Messe ist erst für Kinder ab 4 Jahren gestattet. Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren erhalten kostenlosen Zutritt, das kostenlose Ticket erhaltet ihr nach der Altersüberprüfung am Messeeingang. Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren müssen sich in Begleitung eines Erwachsenen befinden.

Wie sieht's bei euch aus, seid ihr dieses Jahr bei der gamescom vor Ort?