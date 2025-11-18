Otto kommt Amazon zuvor: Tausende Black-Friday-Angebote von der Switch 2 bis zum 98 Zoll Samsung 4K-Fernseher gestartet!

Otto hat gerade tausende Black-Friday-Angebote gestartet. Wir haben euch die Top-Deals herausgesucht.

Otto hat den großen Black Friday Sale gestartet: Ab jetzt bis zum 1. Dezember könnt ihr tausende Sonderangebote abstauben, von 4K-Fernsehern und Handys über Haushaltsgeräte und Mode bis hin zu zahlreichen Gaming-Deals. Wie üblich am Black Friday können die besten Angebote früh ausverkauft sein, deshalb solltet ihr euch die Deals besser bald ansehen. Hier findet ihr die komplette Übersicht:

Es könnte übrigens durchaus sein, dass Otto bis zum eigentlichen Black Friday am 28. November noch weitere Angebote startet. Außerdem solltet ihr bedenken, dass Amazon meist früher oder später mit den besten Otto-Angeboten mitzieht. Obwohl der Sale dort offiziell erst am 20. November beginnt, ist es also eine gute Idee, auch den frühen Black-Friday-Angeboten bei Amazon schon mal einen Besuch abzustatten:

Switch 2, Spiele, 4K-Fernseher: Das sind die Highlights des Otto Black Friday Sales!

Die Switch 2 gibt's im Otto Black Friday Sale in einem besonderen Bundle günstiger.

Ein Otto-Deal, den ihr nicht bei der Konkurrenz finden werdet, ist ein Bundle mit der Nintendo Switch 2, das es bei Amazon und Co. so schlicht nicht gibt. Bei Otto bekommt ihr die Konsole nämlich zusammen mit Mario Kart World und der offiziellen Switch 2-Speicherkarte von SanDisk sowie mit einem kleinen Notizbuch und einem Stift im Angebot.

Ansonsten bietet der Otto Black Friday natürlich die übliche bunte Mischung, im Technik-Bereich gibt es unter anderem günstige 4K-Fernsehern, Laptops, Handys und Tablets und mehr. Hier haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht.

Hardware- und Technik-Highlights im Otto Black Friday Sale:

Bei den Spielen für PS5, Switch und Xbox solltet ihr im Otto-Sale vor allem auf die kleineren Geheimtipps achten. Die ganz großen Titel wie Battlefield 6 gibt es nämlich auch bei Amazon schon im Angebot und sogar oft noch etwas günstiger. Bei den kleineren Spielen, die nicht jeder auf dem Schirm hat, findet ihr jedoch bei Otto ein paar echte Schnäppchen.

Spiele-Deals für PS5, Switch und Xbox im Otto Black Friday Sale:

Unsere Rabattangaben beziehen sich übrigens stets auf den von Otto angegebenen UVP. Beachtet dabei bitte, dass Preise sich jederzeit ändern und Deals auch schon lange vor dem offiziellen Ende des Sales am 1. Dezember ausverkauft sein können.