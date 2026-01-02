PS5 im neuen Top-Angebot: Jetzt 150€ beim Kauf der Konsole sparen im MediaMarkt-Sale!

Die PS5 könnt ihr gerade bei MediaMarkt günstig abstauben.

Wenn ihr euch möglichst günstig eine PlayStation 5 sichern wollt, hat MediaMarkt jetzt ein interessantes Angebot für euch. Dort könnt ihr euch die Konsole mit Disc-Laufwerk jetzt generalüberholt schnappen und spart dabei 150€ im Vergleich zum UVP bei Neuware. Da bei solchen Refurbished-Angeboten der Vorrat begrenzt ist, könnte sie allerdings recht schnell ausverkauft sein. Deshalb solltet ihr besser nicht allzu lange warten. Hier findet ihr den Deal:

Die Aktion ist übrigens Teil eines großen MediaMarkt-Sales, der zu Neujahr gestartet wurde und noch bis zum 19. Januar läuft. Durch diesen könnt ihr euch noch hunderte weitere Sonderangebote schnappen, von günstigen Switch- und PS5-Spielen über 4K-Fernseher und Smartphones verschiedener Preisklassen bis hin zu Kameras und Haushaltsgeräten. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Was bedeutet „generalüberholt“ bei der PS5?

Dass es sich nicht um Neuware handelt, dürftet ihr den von Sony selbst generalüberholten Konsolen kaum anmerken.

„Generalüberholt“ oder „refurbished“ bedeutet im Allgemeinen, dass es sich bei einem Gerät nicht um Neuware handelt, sondern um ein Gebrauchtgerät, zumeist aus Warenrücksendungen, oder um ein Gerät mit beschädigter Verpackung. Dieses wird jedoch noch einfach so weiterverkauft, sondern vom Händler oder Hersteller überprüft und wiederaufbereitet, also gereinigt und eventuell repariert, mit neuem Zubehör ausgestattet und neu verpackt.

Im Fall der von MediaMarkt verkauften PS5-Konsolen handelt es sich um Modelle, die von Sony selbst generalüberholt wurden. Ihr könnt euch also darauf verlassen, dass sie einwandfrei funktionieren, und wenn die Verpackung nicht anders aussehen würde, könnte man sie zumeist von Neuware kaum unterscheiden.

Die alte PS5 (links) ist ein gutes Stück größer als das jüngere Slim-Modell.

Beachten solltet ihr allerdings, dass es sich nicht um eine PS5 Slim handelt, sondern noch um die ursprünglichen PS5-Modelle, die als Neuware heute kaum noch zu bekommen sind. Qualitativ macht das allerdings keinen nennenswerten Unterschied, wenn man davon absieht, dass die SSD mit 825 GB ein bisschen weniger Platz bietet. Die alten Konsolen sind allerdings ein gutes Stück größer, ihr braucht also mehr Platz unter dem Fernseher.