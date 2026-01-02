MediaMarkt startet ersten Riesen-Sale 2026: OLED-Fernseher, Handys, PS5-Spiele & mehr – Das sind die 10 besten Angebote!

Der neue MediaMarkt-Sale hält eine ganze Reihe von Schnäppchen aus den Bereichen Gaming und Technik bereit.

MediaMarkt hat den ersten großen Sale des Jahres 2026 gestartet: Die neue sogenannte Gutscheinheft-Aktion bietet hunderte Angebote aus den verschiedensten Bereichen, vom OLED 4K-Fernseher über Samsung- und Google Pixel-Handys bis hin zu Waschmaschinen und Mikrowellen. Auch im Gaming-Bereich gibt es einige Schnäppchen und Sonderaktionen. Die Übersicht über den gesamten Sale findet ihr hier:

Der Sale läuft prinzipiell noch bis zum 19. Januar um 9 Uhr morgens. Da die besten Angebote jedoch natürlich schon sehr viel früher ausverkauft sein könnten, solltet ihr besser nicht bis zum letzten Tag warten.

Großer MediaMarkt-Sale: Das sind die 10 Top-Angebote

Der LG OLED C57 ist eines der Highlights des MediaMarkt-Sales, für den High-End-4K-Fernseher bezahlt ihr jetzt nicht mal mehr die Hälfte!

Für alle, die nicht selbst die Deals durchstöbern möchten, haben wir hier zehn Highlights herausgesucht, wobei wir die Haushaltsgeräte ausgeklammert haben, um uns wie üblich vor allem auf die Bereiche Gaming und Entertainment zu konzentrieren. Tolle Schnäppchen findet ihr hier etwa unter den 4K-Fernsehern, ihr bekommt High-End-OLED-TVs und QLED-TVs mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis und teils riesigen Displays zu Sparpreisen.

Im Gaming-Bereich gibt es zwar keine einzelnen Spiele im Angebot, dafür bekommt ihr aber Switch- und PS5-Spiele im Dreier-Pack günstiger. Außerdem könnt ihr euch große Switch 2-Hits im Bundle mit dem Nintendo Switch 2 Pro Controller schnappen, darunter Donkey Kong Bananza, das in unserem Test 95 Punkte abgestaubt hat. Hier unsere Kauftipp-Liste: