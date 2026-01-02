Bis zu 92% Rabatt auf Switch- und Switch 2-Spiele: Nintendo eShop startet neue Top-Angebote mit Mario und Zelda!

Durch die Nintendo Festtagsangebote gab es ohnehin schon tausende Spiele für Switch und Switch 2 günstiger, jetzt hat der Sale noch einmal zahlreiche neue Top-Deals gestartet.

Schon seit rund zwei Wochen läuft unter dem Titel „Festtagsangebote“ ein riesiger Sale, durch den ihr tausende Spiele für Switch und Switch 2 günstiger abstauben könnt. Jetzt hat der Nintendo eShop noch einmal mit neuen Angeboten nachgelegt, darunter exklusive First-Party-Spiele und echte Schnäppchen mit Rabatten von bis zu 92 Prozent. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Top-Deals vor, die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

Princess Peach: Showtime!

Mit Princess Peach: Showtime! hat die berühmte Prinzessin aus dem Mario-Universum ihr erstes eigenes Spiel für Nintendo Switch bekommen und dieses zeichnet sich vor allem durch seine spielerische Vielfalt aus. Eigentlich will Peach nur einen schönen Abend im Theater genießen, doch die Aufführung wird von Schurken gekapert. Die Prinzessin versucht nun, die Bühne zurückzuerobern, und schlüpft dazu in zehn Verkleidungen, die alle mit eigenen Gameplay-Ideen verbunden sind.

Beispielsweise führt ihr als Eiskunstläuferin Pirouetten und Sprünge aus, klärt als Detektivin Verbrechen auf, verzaubert als Meerjungfrau Meeresbewohner mit eurer Stimme oder stürzt euch als Kung-Fu-Kämpferin oder Fechterin in den Kampf. Dabei müsst ihr auch immer wieder spektakuläre Bosskämpfe überstehen. Falls ihr das abwechslungsreiche Abenteuer erst mal ausprobieren möchtet, findet ihr im Nintendo eShop eine kostenlose Demo.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Mit Cyberpunk 2077 könnt ihr euch jetzt eines der besten Open-World-Rollenspiele der letzten Jahre günstig für Switch 2 schnappen, und zwar in der Ultimate Edition, die auch die Erweiterung Phantom Liberty mit einem neuen Stadtteil, neuer Geschichte und circa 30 Stunden zusätzlicher Spielzeit enthält. Schon das Hauptspiel bietet eine Menge Umfang und schickt euch in die dystopische Großstadt Night City, die ihr mithilfe eines stattlichen Fuhrparks erkundet.

Die größten Stärken von Cyberpunk 2077 sind zum einen seine schonungslosen, hervorragend geschriebenen Geschichten über Themen wie skrupellose Konzerne oder die immer schmalere Grenze zwischen Mensch und Maschine und zum anderen die enorme spielerische Freiheit. Viele Missionen lassen sich auf die verschiedensten Arten lösen, von roher Gewalt mit diversen Schuss- und Nahkampfwaffen über Schleichen und Hacking bis hin zu friedlicher Diplomatie.

EA Sports FC 26

EA Sports FC 26 ist erst wenige Monate alt und jetzt schon 60 Prozent reduziert. Auch in diesem Jahr ist der neueste Teil der erfolgreichsten Fußballspiel-Reihe, die geschickt die Balance zwischen anspruchsvoller Simulation und einsteigerfreundlichem Arcade-Spaß hält, wieder ein Muss für alle, die die aktuelle Saison mit ihrem eigenen Lieblingsverein nachspielen wollen. Nur hier bekommt ihr hunderte Mannschaften mit tausenden Originalspielern aus dutzenden verschiedenen Ligen.

Natürlich bekommt ihr abermals ein umfangreiches Paket aus verschiedenen Single- und Multiplayer-Modi geboten, darunter diverse Turniere, der beliebte Ultimate-Team-Modus und die Profi- und Management-Karriere. Gerade im Karriere-Modus hat sich im Vergleich zum Vorgänger eine Menge getan. Durch neue Events und Herausforderungen bekommt ihr jetzt viel mehr Abwechslung geboten, außerdem könnt ihr dort den Spielverlauf jetzt noch authentischer simulieren lassen.

Splatoon 3

Wie schon die Vorgänger ist auch Splatoon 3 ein bunter Multiplayer-Shooter, der einiges anders macht als die Konkurrenz: Im Modus „Revierkämpfe“ taucht ihr mit Farbkanonen das Spielfeld in die Farbe eures Teams, um zu gewinnen. Dabei könnt ihr euch in tintenfischähnliche oder oktopusähnliche Wesen verwandeln, die mit rasanter Geschwindigkeit durch Flächen in der eigenen Farbe schwimmen können. Das sorgt nicht nur für ein hohes Tempo, sondern auch für mehr taktische Möglichkeiten.

Es gibt aber auch eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne, in der ihr eine Invasion durch die Oktorianer verhindert, und einen Koop-Modus namens Salmon Run, in dem ihr euch gemeinsam gegen Schwärme angreifender Lachse wehrt und fordernde Bosskämpfe überstehen müsst. Im Vergleich zu den Vorgängern liefert euch Splatoon 3 außerdem mit Splatsville eine ganz neue, in weiten Wüstenlandschaften gelegene Stadt, die viele neue Splatsville-Waffen mitbringt.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Erweiterungspass

Der Erweiterungspass liefert euch eine Menge neuer Inhalte und Herausforderungen für den Open-World-Hit The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ihr könnt nicht genug von dem Open-World-Meisterwerk The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekommen? Dann habt ihr jetzt die Chance, euch den Erweiterungspass günstig zu schnappen. Dieser bietet neben drei Extra-Schatztruhen zwei große DLC-Pakete mit neuen Herausforderungen und Abenteuern. Das erste Paket namens „Die legendären Prüfungen“ enthält etwa die „Prüfung des Schwertes“, in der ihr euch durch 45 Räume kämpft, um die Kraft des Master-Schwerts zu steigern.

Ebenfalls neu sind der Master-Modus, mit dem ihr das Spiel noch einmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen könnt, und der Pfad des Helden, der euch all eure Schritte der letzten 200 Spielstunden nachvollziehen lässt. Im zweiten Paket namens „Die Ballade der Recken“ folgt Link einer körperlosen Stimme zu den sogenannten Titanenprüfungen und hilft dem Barden Kashiwa bei der Vervollständigung seines Liedes. Daneben gibt es viele neue, mächtige Items.

Diablo II: Resurrected

Diablo II: Resurrected liefert euch den Action-Rollenspiel-Klassiker mit völlig neuer, zeitgemäßer Grafik, die jedoch die isometrische Perspektive beibehält und auch ansonsten dem großartigen Original weitgehend treu bleibt. Nach wie vor kämpft ihr euch also durch eine finstere Fantasy-Welt und schnetzelt ganze Heerscharen von Monstern, Untoten und Dämonen. Dabei levelt ihr euren Charakter auf und sucht nach immer besserer Ausrüstung, um stärker zu werden.

Schon im Singleplayer sorgt dieses Prinzip für eine hohe Langzeitmotivation, noch mehr Spaß macht Diablo II allerdings im Koop, in dem sich die sehr unterschiedlichen Fähigkeiten der verschiedenen Charakterklassen gegenseitig ergänzen. Da die Neuauflage auch die Erweiterung Lord of Destruction enthält, stehen euch insgesamt sieben Charakterklassen zur Verfügung, die sich völlig unterschiedlich spielen. Außerdem bringt das Add-on einen fünften Akt ins Spiel.

Fast Fusion

Das Switch 2-exklusive Fast Fusion ist ein schickes Arcade-Rennspiel, das euch in futuristischen Schwebefahrzeugen mit halsbrecherischer Geschwindigkeit über Kurse mit Loopings und gefährlichen Abgründen rasen lässt. Dabei seid ihr auf fremden Planeten mit wunderschönen Landschaften unterwegs, die eindrucksvoll demonstrieren, wozu die Konsole imstande ist. Sogar eine Strecke, die durch ein Asteroidenfeld im Weltall führt, wird geboten.

Daneben bietet Fast Fusion eine einzigartige Mechanik, die für mehr Langzeitmotivation sorgt: Ihr könnt nämlich nicht nur auf verschiedene vorgefertigte Fahrzeuge zurückgreifen, sondern auch Fahrzeuge miteinander verschmelzen und so ganz neue Vehikel mit besseren Eigenschaften erschaffen. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, mit den verschiedensten Kombinationen zu experimentieren, bis ihr den für euch perfekten Schwebegleiter gefunden habt.

Mario & Luigi: Brothership

Mario & Luigi: Brothership ist der neueste Teil der schon vor über 20 Jahren gestarteten Rollenspielreihe. Diesmal reisen die beiden Brüder in das Land Konektania, das in viele kleine Inseln zerbrochen ist, welche Mario und Luigi nun wieder zu vereinen versuchen. Dazu fahren sie mit ihrer eigenen schwimmenden Insel über den Ozean, erkunden die abwechslungsreichen Teile des Landes, lernen deren schrullige Bewohner kennen und erledigen Quests für sie.

Wie schon die Vorgänger bietet Mario & Luigi: Brothership einen besonderen spielerischen Kniff: Ihr steuert beide Brüder gleichzeitig, für beide ist ein eigener Action-Button auf dem Controller reserviert. Um die Rätsel, Platforming-Passagen und vielfältigen Minispiele zu meistern, müsst ihr ihre Aktionen gut aufeinander abstimmen. Das gilt auch für die rundenbasierten Kämpfe, in denen ihr Marios und Luigis individuelle Skills zu mächtigen Kombo-Attacken verbinden könnt.

LEGO City Undercover

Mit einem Rabatt von 92 Prozent und einem Preis von nicht mal 5€ ist LEGO City Undercover eines der besten Schnäppchen unter den Nintendo eShop Festtagsangeboten. Das Open-World-Actionspiel schickt euch im GTA-Stil in eine vom Verbrechen beherrschte Stadt. Allerdings steht ihr hier auf der Seite des Gesetzes: Als Undercover-Polizist Chase McCain sollt ihr den Gangsterboss Rex Fury aufspüren, nebenbei legt ihr noch vielen kleineren Gangstern das Handwerk.

Zu Fuß und in vielen Fahrzeugen erkundet ihr nach und nach 20 verschiedene Stadtbezirke und schlüpft dabei in die unterschiedlichsten Verkleidungen, vom Feuerwehrmann über einen Boxer bis hin zum Clown. Damit eure Tarnung nicht auffliegt, müsst ihr auch immer wieder die entsprechenden Jobs übernehmen. All das wird mit dem typischen LEGO-Humor und vielen Anspielungen auf Filmklassiker inszeniert. Ihr könnt allein oder zu zweit im lokalen Koop spielen.

Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn ist ein erst im September erschienenes Survival-Horrorspiel vom Studio Bloober Team, das unter anderem mit Layers of Fear und dem Silent Hill 2 Remake bereits bewiesen hat, dass es das Grusel-Handwerk beherrscht. Diesmal erkunden wir aus der Third-Person-Perspektive eine postapokalyptische Version Polens in den 1980ern und suchen nach Rissen im Raum-Zeit-Gefüge, durch die wir die Vergangenheit verändern können.

Auf unserem Weg durch Häuserruinen und finstere Straßenschluchten stoßen wir ständig auf Spuren früherer Bewohner und Kämpfe, darunter zurückgelassenes Spielzeug, zerstörte Panzer und die Überreste derer, die vor uns auf derselben Mission waren. Das sorgt für eine dichte, schauerliche Atmosphäre. Gegen die skurrilen Monster dieser Welt kämpfen wir mit Schusswaffen, Tretminen und Science-Fiction-Ausrüstung wie Gravitationsstiefeln, die uns an Wänden laufen lassen.

Jetzt tausende weitere günstige Spiele für Switch & Switch 2 abstauben!

Die zehn hier vorgestellten Spiele sind natürlich nur eine kleine Kostprobe aus den tausenden Sonderangeboten für Switch und Switch 2, die ihr jetzt im Nintendo eShop abstauben könnt. Falls ihr hier noch nicht das richtige Spiel für euch gefunden habt, solltet ihr also auf jeden Fall selbst noch einmal einen Blick auf den gigantischen Sale werfen. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht über die Festtagsangebote: