Meta Quest 3 jetzt im Angebot: Bei Amazon gibt's die fantastische VR-Brille nur bis morgen zum Top-Preis!

Das Meta Quest 3 VR-Headset gibt's bei Amazon nur noch für kurze Zeit im Top-Angebot.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade die Meta Quest 3 günstig im Sonderangebot schnappen. Die VR-Brille gibt es gerade ohnehin schon 50€ günstiger, doch durch einen Coupon, den ihr einfach auf der Shopseite anklicken müsst, spart ihr sogar noch 30€ zusätzlich. Für das beliebte VR-Headset, das es im letzten Jahr nur sehr selten günstiger gab, ist das ein wirklich guter Rabatt. Laut Vergleichsplattformen findet ihr jedenfalls nirgendwo sonst einen so guten Preis:

Der Deal gilt allerdings nur noch bis zum 3. Januar, also bis morgen, falls er nicht sogar schon früher ausverkauft ist. Euch bleibt also nicht mehr viel Zeit.

Meta Quest 3: Was kann die aktuell beliebteste VR-Brille?

Die Meta Quest 3 ist eine tolle VR-Brille mit völliger Bewegungsfreiheit.

Die Meta Quest 3 und die Meta Quest 3S sind aktuell die beliebtesten VR-Brillen auf dem Markt, was vor allem damit zu tun hat, dass es sich um komplett eigenständige VR-Headsets handelt, auf denen ihr Spiele ganz ohne externe Geräte wie PC oder Konsole spielen könnt. Da die VR-Brillen eure Bewegungen über integrierte Kameras registrieren und zudem mit hochwertigen Motion Controller geliefert werden, genießt ihr vollständige Bewegungsfreiheit.

Das bedeutet, dass ihr die Meta Quest 3 komplett mobil und kabellos verwenden könnt, sogar draußen im Freien. Alternativ könnt ihr die VR-Brille allerdings auch per Kabel oder WLAN mit einem PC verbinden. Auf diese Weise könnt ihr VR-Spiele spielen, die direkt auf der Quest 3 nicht verfügbar sind, beispielsweise exklusive Steam-Spiele wie Half-Life Alyx.

Hier seht ihr alles, was euch beim Kauf der Meta Quest 3 VR-Brille mitgeliefert wird.

Im Vergleich zur günstigeren Meta Quest 3S bietet die Quest 3 in der von Amazon angebotenen Version nicht nur mehr Speicher (512 GB statt 128 oder 256 GB), sondern auch die besseren Linsen: Die neuen Pancake-Linsen bieten an den Rändern des Blickfelds ein viel schärferes Bild als die Fresnell-Linsen, die die Quest 3S verwendet und die schon bei der Quest 2 zum Einsatz kamen.

Ansonsten gibt es jedoch keine großen Unterschiede zwischen der Meta Quest 3 und 3S. Beide verwenden den gleichen Prozessor, weshalb Spiele auf beiden VR-Headsets gleich gut laufen. Falls euch die Schärfe der Linsen nicht so wichtig ist, könnt ihr also prinzipiell auch zum günstigeren Modell greifen. Wenn ihr vorhabt, die VR-Brille häufig zu verwenden, lohnt sich der Aufpreis jedoch, vor allem beim gegenwärtigen Rabatt.