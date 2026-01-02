Meta Quest 3 jetzt im Angebot: Bei Amazon gibt's die fantastische VR-Brille nur bis morgen zum Top-Preis!

Bei Amazon könnt ihr euch gerade die Meta Quest 3 günstig im Sonderangebot schnappen. Die VR-Brille gibt es gerade ohnehin schon 50€ günstiger, doch durch einen Coupon, den ihr einfach auf der Shopseite anklicken müsst, spart ihr sogar noch 30€ zusätzlich. Für das beliebte VR-Headset, das es im letzten Jahr nur sehr selten günstiger gab, ist das ein wirklich guter Rabatt. Laut Vergleichsplattformen findet ihr jedenfalls nirgendwo sonst einen so guten Preis:Meta Quest 3 VR-Brille jetzt im Amazon-Angebot schnappen!
Der Deal gilt allerdings nur noch bis zum 3. Januar, also bis morgen, falls er nicht sogar schon früher ausverkauft ist. Euch bleibt also nicht mehr viel Zeit.
Meta Quest 3: Was kann die aktuell beliebteste VR-Brille?
Die Meta Quest 3 und die Meta Quest 3S sind aktuell die beliebtesten VR-Brillen auf dem Markt, was vor allem damit zu tun hat, dass es sich um komplett eigenständige VR-Headsets handelt, auf denen ihr Spiele ganz ohne externe Geräte wie PC oder Konsole spielen könnt. Da die VR-Brillen eure Bewegungen über integrierte Kameras registrieren und zudem mit hochwertigen Motion Controller geliefert werden, genießt ihr vollständige Bewegungsfreiheit.
Das bedeutet, dass ihr die Meta Quest 3 komplett mobil und kabellos verwenden könnt, sogar draußen im Freien. Alternativ könnt ihr die VR-Brille allerdings auch per Kabel oder WLAN mit einem PC verbinden. Auf diese Weise könnt ihr VR-Spiele spielen, die direkt auf der Quest 3 nicht verfügbar sind, beispielsweise exklusive Steam-Spiele wie Half-Life Alyx.
Im Vergleich zur günstigeren Meta Quest 3S bietet die Quest 3 in der von Amazon angebotenen Version nicht nur mehr Speicher (512 GB statt 128 oder 256 GB), sondern auch die besseren Linsen: Die neuen Pancake-Linsen bieten an den Rändern des Blickfelds ein viel schärferes Bild als die Fresnell-Linsen, die die Quest 3S verwendet und die schon bei der Quest 2 zum Einsatz kamen.
Ansonsten gibt es jedoch keine großen Unterschiede zwischen der Meta Quest 3 und 3S. Beide verwenden den gleichen Prozessor, weshalb Spiele auf beiden VR-Headsets gleich gut laufen. Falls euch die Schärfe der Linsen nicht so wichtig ist, könnt ihr also prinzipiell auch zum günstigeren Modell greifen. Wenn ihr vorhabt, die VR-Brille häufig zu verwenden, lohnt sich der Aufpreis jedoch, vor allem beim gegenwärtigen Rabatt.