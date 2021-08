Bei Otto bekommt ihr gerade den 4K-Fernseher Philips PUS8105 in der größe 70 Zoll für 769 Euro (UVP: 1.099 Euro) im Angebot. So günstig gibt es ihn laut Vergleichsplattformen im Moment nirgendwo sonst, und zwar auch dann nicht, wenn man die sehr ähnlichen Modelle Philips PUS7805 und PUS7855 in den Vergleich einbezieht. Otto macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Hier geht's zum Deal:

Philips 70PUS8105 (4K, 70 Zoll, Ambilight) für 769€ bei Otto

Den Philips PUS8105 gibt es bei Otto gerade auch noch in anderen Größen günstiger. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet zum Beispiel die Version mit 58 Zoll. Diese bekommt ihr für 519,99 Euro (UVP: 899 Euro). Auch in diesem Fall ist Otto momentan am günstigsten.

Philips 58PUS8105 (4K, 58 Zoll, Ambilight) für 519,99€ bei Otto

Was bietet der Philips PUS8105?

Bild & OS: Der Philips PUS8105 ist ein 4K-Fernseher der unteren Mittelklasse aus 2020. Das Modell wird nur von Otto vertrieben, ist aber technisch weitgehend identisch mit den deutlich weiter verbreiteten Modellen PUS7805 und PUS7855. Der Philips PUS8105 bietet für seinen Preis eine recht gute Bildqualität, ohne sich allerdings sonderlich von der Konkurrenz abzuheben. Er verwendet das hauseigene Betriebssystem Saphi, das alle großen Straming-Dienste unterstützt. Für speziellere Apps müsst ihr aber eventuell auf externe Geräte wie einen Amazon Fire TV Stick oder eure Konsole zurückgreifen.

Ambilight: Der Philips PUS8105 ist eines der aktuell günstigsten Modelle, die das Philips-exklusive Feature Ambilight verwenden. Bei Ambilight wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet. Das lässt den Bildschirm noch größer erscheinen und sorgt zudem für passende Atmosphäre im Raum.

Gaming: Der Philips PUS8105 verfügt über einen Input Lag von rund 20 ms. Dadurch ist er gut fürs Gaming geeignet, auch wenn aktuelle Modelle von beispielsweise Samsung und LG noch ein paar Millisekunden schneller sind. Ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 gibt es nicht, das wäre zu diesem Preis allerdings auch ziemlich ungewöhnlich.

