Bis zum 19. Mai könnt ihr euch bei OTTO einige Schnäppchen sichern. Im Angebot gibt es mehrere 4K-Fernseher, Kopfhörer und Spiele. Wir haben euch ein paar interessante Deals herausgesucht. Allen voran bekommt ihr einen riesigen Fernseher unter 1.000 Euro.

Samsung UE75RU7179 4K TV für nur 949 Euro

Aktueller Bestpreis: Ihr bekommt den 4K-Fernseher von Samsung bei OTTO derzeit so günstig wie bei keinem anderen Anbieter. Bei OTTO könnt ihr ihn zudem einfach in für euch bequemen Raten bezahlen.



Das bietet der Fernseher: Der Samsung UE75RU7179 verfügt allen voran über eine 75 Zoll Bildschirmdiagonale und passt daher wohl nicht in jeden Raum. Wenn ihr aber einen großen TV wollt, erhaltet ihr mit diesem ein Modell, das auf HDR 10+, HLG, PurColor und Micro Dimming setzt.



Der Input-Lag soll dank Gaming-Modus bei gerade einmal 12,8 ms liegen. Zwar verfügt er nicht über HDMI 2.1, aber für die aktuelle Konsolengeneration ist er bestens geeignet. Des Weiteren sind Apps wie Netflix, Prime Video und Apple TV direkt im Smart Hub eingebunden.



Bei bisher 366 Bewertungen hat er satte 335 mal 5 von 5 Sterne und 28 mal 4 von 5 Sterne erhalten. Die Kunden sind also äußerst zufrieden mit dem TV. Sie heben vor allem die sehr gute Bild- und Tonqualität vor.

