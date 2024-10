Verlorenes Spiel kehrt nach 2 Jahren Rechtsstreit in die Stores zurück und bekommt bald eine Fortsetzung mit Pokémon-Elementen

Nach ewigem Hin und Her erblickt ein Indie-RPG erneut das Licht der Welt.

Das RPG The Outbound Ghost war ganze zwei Jahre lang von der Bildfläche verschwunden. Entwickler Conradical Games hatte den ehemaligen Publisher Digerati verklagt und selbst einen Copyright Strike auf das eigene Spiel veranlasst. Seit Kurzem hat sich die Situation doch noch entspannt.

Wie Game Designer Conrad Grinheim auf Twitter bekannt gab, gibt es gleich mehrere Ankündigungen für die Zukunft: The Outbound Ghost kann wieder gekauft werden, läuft auf der Nintendo Switch deutlich runder und es wird eine Fortsetzung geben, die sogar kostenlos für euch ist, wenn ihr das Original besitzt.

Was ist The Outbound Ghost? Das RPG setzt optisch auf einen Paper-Mario-Look mit 2D-Figuren. Ihr müsst knubbeligen Geistern dabei helfen, einen Weg ins Jenseits zu finden. Dabei erkundet ihr die Zwischenwelt, in der die Gespenster gefangen sind und bestreitet rundenbasierte Kämpfe, löst Rätsel oder verbessert eure Ausrüstung mit Crafting.

Schaut euch hier den Trailer des Originals für einen besseren Eindruck an:

1:00 The Outbound Ghost: Gameplay-Trailer stellt das charmante RPG vor

Autoplay

Was war passiert?

Bereits Ende 2022 entwickelte sich ein Streit zwischen Grinheim und dem ursprünglichen Publisher von The Outbound Ghost, Digerati. Im Zentrum der Auseinandersetzung standen die Konsolenversionen des Indie-RPGs, für die der Publisher vertraglich verantwortlich war. Allerdings erschienen die Ports auf PlayStation und Nintendo Switch in einem schlechten technischen Zustand, mit Performance-Problemen und untragbar langen Ladezeiten.

Grinheim veröffentlichte daraufhin ein Statement, in dem er sich bereits von den Entscheidungen des Publishers distanzierte und sichtlich unzufrieden mit der Qualität der Portierungen zeigte. Kurze Zeit später trennte sich der Entwickler von Digerati, reichte selbst einen Copyright Strike auf sein eigenes Spiel ein und es folgte ein langer Rechtsstreit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Publisher selbst bemängelte damals gegenüber GamesRadar, dass Grinheim jede Kommunikation zur Lösung der Probleme verweigert hätte. Außerdem wurde kritisiert, dass der Entwickler bereits an den nächsten Projekten arbeitete, anstatt sich um die Fertigstellung von The Outbound Ghost zu kümmern.

Nach all dem Hickhack lässt sich jetzt aber endlich sagen: Es ist vorbei. Vor einigen Tagen teilte Conradical Games die Botschaft auf X/Twitter und kündigte an, dass The Outbound Ghost jetzt wieder für Steam und Nintendo Switch verfügbar ist. Weitere Plattformen sollen folgen. Zudem ist für die Switch ein Update erschienen, das die Performance deutlich verbessern und vor allem die langen Ladezeiten immens verkürzen soll.

So geht es mit The Outbound Ghost weiter

Das nächste angekündigte Spiel der Reihe heißt The Outbound Ghost: Reborn und setzt optisch auf den gleichen 2,5D Look im Stil von Paper Mario. Neben einer neuen Geschichte wird vor allem das Pokémon-ähnliche Sammelfeature ausgebaut. Der Entwickler bezeichnet es selbst als "Pokémon x Geister, mit Paper Mario-inspirierter Grafik".

Es gibt auch schon einen Trailer zum neuen Spiel:

0:42 The Outbound Ghost: Reborn setzt auf Pokémon-Features und Paper Mario-Look

Autoplay

Dem Setting entsprechend sammelt ihr also keine kleinen Monster, sondern Geister. Diese sind jeweils an Gefühle und Charaktereigenschaften angelehnt, mit denen wir Menschen uns im Alltag herumschlagen müssen. Auch das rundenbasierte Kampfsystem bleibt erhalten, auch wenn es einige Verbesserungen und Anpassungen geben soll.

Dem ersten Eindruck nach bleibt Reborn dem ersten Spiel in vielen Bereichen treu und das offizielle Artwork zeigt den Schriftzug "Reborn Edition", was eher eine Art Director's Cut oder 2.0 Release vermuten lässt. Auf Steam und X/Twitter wird es aber trotzdem als "Fortsetzung" angepriesen.

The Outbound Ghost: Reborn soll 2025 erscheinen. Außerdem verspricht Grinheim, dass alle Unterstützer*innen der Kickstarter-Kampagne und Fans, die das Original bereits auf Steam besitzen, die Reborn-Edition kostenlos bekommen sollen.