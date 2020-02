Nächstes Spiel für PS5 & Xbox Series X angekündigt: Das ist Outriders

Es ist ein weiteres Spiel bekannt, das für die PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen soll: Outriders von People Can Fly und Square Enix, das RPG- und Shooter-Mechaniken mixt und obendrein einen Koop-Modus an Bord hat.

Wann ist der Release? Ende 2020 soll Outriders für PS4, Xbox One und PC sowie für PS5 und Xbox Series X erscheinen. Damit schlägt das Spiel als weiterer Next Gen-Launch-Titel auf. Ein konkreter Release-Termin steht allerdings noch aus.

Hier sind alle weiteren bekannten Next-Gen-Spiele:

Was ist Outriders für ein Spiel?

Darum geht's: Im düsteren SciFi-Spiel Outriders erkunden wir den lebensfeindlichen Planeten Enoch und machen uns auf die Suche nach einem mysteriösen Signal, das die letzte Hoffnung für die Erde und die Menschheit darstellt.

Das Spiel wurde bereits im Zuge der E3 2019 in einem kurzen Teaser enthüllt, zeigt sich jetzt aber in einem neuen Trailer, der etwas mehr von den Charakteren, der Welt und der Story zeigt. Echtes Gameplay halten die Entwickler aber noch zurück.

So spielt es sich: Outriders ist eine Mischung aus Shooter und RPG, kombiniert also Feuergefechte mit Skills und einem riesigen Arsenal an Waffen und Ausrüstungsgegenständen, die wir unserem eigenen Spielstil anpassen. Unseren Charakter erstellen wir uns ebenfalls selbst.

Der Fokus soll aber auf dem Koop-Modus liegen: Ein Team in Outriders ist immer zu dritt unterwegs. Jederzeit können Spieler eine Partie nach dem "Drop-In Drop-Out"-Prinzip betreten oder wieder verlassen.

Am 13. Februar 2020 um 21 Uhr deutscher Zeit soll es außerdem einen Enthüllungs-Stream zum Spiel geben, in dem die Macher weitere Infos bekanntgeben werden. Der Stream kann live auf Twitch verfolgt werden.