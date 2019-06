Overwatch 2 mit PVE- & Koop-Fokus? Blizzard arbeitet offenbar an Sequel

Blizzard soll die Arbeit an einem First Person-Shooter im StarCraft-Universum eingestellt haben. Laut Insider-Quellen von Kotaku will sich das Entwicklerstudio stattdessen lieber auf die Arbeit an Overwatch 2 und Diablo 4 konzentrieren.

Über Letzteres wissen wir bereits eine ganze Menge, aber bisher war völlig unklar, ob Overwatch 2 kommt. Offenbar gibt es dazu jetzt aber schon einige Informationen: Euch erwarten in Teil 2 anscheinend mehr PvE- und Koop-Elemente als im ersten Overwatch.

StarCraft-Shooter wurde anscheinend zugunsten von Diablo 4 & Overwatch 2 eingestellt

FPS im StarCraft-Universum? Die Idee ist keine ganz neue: Bereits vor einiger Zeit sollte eine Art Stealth-Third Person-Shooter namens StarCraft: Ghost entstehen, wurde dann aber eingestampft. Dasselbe Schicksal ereilte vor wenigen Wochen wohl auch den geplanten First Person-Shooter.

Wie sollte der Shooter werden? Kotaku zitiert drei Menschen, die offenbar bei Blizzard hinter die Kulissen blicken konnte. Deren Aussagen zufolge wären wir wohl in die Rolle eines Space Marines der Terraner geschlüpft, um uns mit den Zerg-Aliens anzulegen. Es habe sogar Pläne für Experimente mit spielbaren Zerg gegeben.

Die Entwicklung sei zwar nur langsam vorangekommen, erklärt Kotaku unter Berufung auf die Quellen. Aber eine der Personen wird dahingehend zitiert, das Project habe "ziemlich gut ausgesehen".

Stattdessen Fokus auf Diablo 4 & Overwatch 2: Die Einstellung des StarCraft-Shooters sei ein riesiger Schock für die Beteiligten gewesen, heißt es in dem Bericht. Blizzard habe dem Team mitgeteilt, dass der Schritt unternommen wurde, um die Entwickler an den beiden großen Titeln Diablo 4 und Overwatch 2 arbeiten zu lassen.

PvE und Koop sollen bei Overwatch 2 im Mittelpunkt stehen

Overwatch bekommt ein Sequel? Wenn die Quellen von Kotaku Recht behalten (und das tun sie in der Regel), steht uns ein Sequel zu Blizzards Team- und Hero-Shooter Overwatch ins Haus. Das kommt nicht unbedingt überraschend, wurde bisher aber kaum gemunkelt. Sicher war es ohnehin nie: Der Support für Overwatch bleibt ungebrochen, es gibt immer noch stetig neue Helden, Änderungen und Verbesserungen.

Fokus auf PvE: Laut dem Kotaku-Bericht soll sich beim nächsten Overwatch-Teil einiges ändern. Demnach wird das erfolgreiche Konzept anscheinend um ein "großes PvE-Element" erweitert. Es geht also offenbar nicht mehr nur in Teams gegeneinander, sondern auch zusammen gegen einen gemeinsamen Feind in die Schlacht.

So wie bei Left 4 Dead? Einige der Menschen, die bei Blizzard arbeiten, sollen Overwatch 2 mit dem Zombie- und Koop-Klassiker Left 4 Dead verglichen haben. Das klingt nach einer umfangreichen Story-Kampagne, also nach etwas, das der kompetitive Online-Teamshooter Overwatch bisher überhaupt nicht hatte.

Neuer Schwung für Overwatch: Das Wichtigste für die Fan-Community dürfte aber sein, dass Blizzard mit einem Sequel endlich wieder Spannung in die Welt von Overwatch bringen könnte. Es gibt zwar immer wieder neue Maps und Charaktere, aber mit der Zeit und in der Menge fühlen sie sich nicht mehr so aufregend an. Ein Nachfolger könnte bestehende Probleme ebenso elegant umschiffen wie einsetzende Ermüdungserscheinungen.

Freut ihr euch auf eine Fortsetzung zu Overwatch? Oder hättet ihr lieber einen StarCraft-Shooter gespielt?

