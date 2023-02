PS5-exklusives Survivalhorror-Spiel schickt euch mit dem Auto in ein gespenstisches Sperrgebiet

3:29 Pacific Drive: Survivalhorror-Spiel mit Auto zeigt den Gameplay-Loop im Trailer

Wenn wir das Wort "Survivalhorror" hören, haben wir meist gleich Bilder von geifernden Monstern vor Augen, auf die wir unsere nur knapp vorhandene Munition schießen. Pacific Drive setzt dagegen auf eine ganz andere Art von Gameplay-Loop, der uns im neuen Trailer präsentiert wird. Dreh- und Angelpunkt des Titels ist nämlich unser Auto, mit dem wir durch eine bedrohlichen Sperrzone kurven. Unser Ziel ist es, immer tiefer vorzudringen, gefährlichen Phänomenen zu entkommen und ihre Geheimnisse zu lüften. Und dafür wiederum suchen wir Teile, mit denen wir unseren fahrbaren Untersatz reparieren und aufrüsten können.

Neuer Trailer gibt Einblick ins Gameplay

Pacific Drive entführt uns in die (imaginäre) Olympische Sperrzone an der amerikanischen Pazifikküste, in der wir auf allerhand fiese Anomalien treffen, die euren Run ganz schnell beenden können, wenn ihr nicht gut vorbereitet seid. Das Spiel bringt nämlich einen Roguelite-Ansatz mit:

Wieder und wieder brechen wir aus der alten heruntergekommenen Garage auf, nachdem wir unseren Wagen verbessert und geflickt sowie unsere Route geplant haben. Unser übergeordnetes Ziel ist es, die Überreste ominöser Experimente zu erkunden und letztendlich herauszufinden, was in der Zone geschehen ist.

Der neue Trailer lässt uns einen genaueren Blick auf die Garage und Werkzeuge werfen und zeigt, welche kuriosen Umbauten wir an unserem Kombi vornehmen können. Dabei haben wir unter anderem die Möglichkeit, praktische Aufrüstungen wie Gepäckhalter zu wählen, die wir beispielsweise mit Benzinkanistern füllen können. Außerdem ist es auch möglich, die alte Karre nach unserern Vorlieben zu gestalten und aufzumotzen.

Hier findet ihr weitere interessante Horrorspiele:

Kommentiert wird das Ganze von einem Programm, das vor Ort auf einem Computer läuft und vermutlich vom Konzern entwickelt wurde, der die Experimente zu verantworten hat.

Das Programm warnt uns vor den Instabilitäten in der Zone. Wilde Fahrtsequenzen, bei denen das Auto durch Leuchtsäulen und Funken manövriert wird, legen nahe, dass es sich nicht um eine Übertreibung handelt und dass wir Rennspiel typische Actionpassagen erwarten können.

Pacific Drive soll 2023 erscheinen, auf Konsole exklusiv auf der PS5. Daneben kommt das Spiel aber auch für den PC raus.

Habt ihr Bock auf das Spiel? Welcher Aspekt gefällt euch im Trailer am besten?