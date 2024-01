Palworld: Die besten Waffen zu Spielbeginn und wie ihr sie baut

Diese Waffen solltet ihr möglichst früh in Palworld craften.

Kreaturen sammeln, Basenbau, Survival: Palworld vereinigt viele interessante Mechaniken in sich. Dazu gehört auch das Crafting, denn mit sammelbaren Materialien könnt ihr im Spiel allerlei Zeug zusammenbasteln. Besonders nützlich sind dabei die Waffen, die euch das Leben vor allem in den Kämpfen erleichtern.

Doch: Welche Waffen lohnen sich zu Beginn besonders? Wer ins Spiel einsteigt, ist mit dieser Frage möglicherweise überfordert. Kein Sorge, wir helfen euch auf die Sprünge.

Diese Waffen solltet ihr möglichst früh im Spiel craften:

Stone Spear

Old Bow (plus die 3x Arrows als Munition)

Common Shield

Warum solltet ihr genau diese Waffen bauen? Der Speer teilt etwas mehr Schaden aus als der normale Holzknüppel, mit dem Bogen und den dazugehörigen Pfeilen könnt ihr euch auch aus der Distanz zur Wehr setzen. Der Common Shield ist weniger für Angriffe, als vielmehr für die Abwehr gedacht, denn er absorbiert ein wenig Schaden, wenn ihr angegriffen werdet – gerade früh im Spiel kann euch der Schild also das Leben retten, wenn ihr ihn habt.

Wichtig: Die Waffen und der Schild sind noch nicht von Anfang an verfügbar, sondern müssen zunächst über das Technologiemenü mit Punkten freigeschaltet werden, die ihr für Stufenaufstiege bekommt. Levelt also zunächst ein bisschen auf, bevor ihr euch ans Craften der Waffen macht.

1:12 Palworld - Der Pokémon-Shooter startet in wenigen Tagen in den Early Access

Wie ihr baut und was ihr braucht

Habt ihr die oben genannten Waffen im Technologiemenü freigeschaltet, könnt ihr sie an einer Werkbank zusammenbauen. Natürlich benötigt ihr dafür jeweils noch Ressourcen, und zwar in folgender Anzahl:

Stone Spear: 18x Holz, 6x Stein

Old Bow: 30x Holz, 5x Stein, 15x Faser

3x Arrows: 1x Holz, 1x Stein

Common Shield, 20x Holz, 20x Stein, 10x Faser, 10x Paldium-Fragmente

Zu finden sind diese Ressourcen relativ einfach, gerade Steine und Holz sind in der Palworld quasi im Überfluss vorhanden. Lediglich bei den Paldium-Fragmenten ist nicht sofort ersichtlich, woher ihr sie bekommt. Um an das Material zu kommen, solltet ihr die Lichtungen in dem Gebiet abklappern, in dem ihr startet. Hier gibt es kleine Erzknoten, die die gesuchten Fragmente enthalten.

Stellt euch dann an die Werkbank, wählt die entsprechende Waffe und bestätigt – fertig.

Palworld ist am 19. Januar auf der Xbox Series X/S, der Xbox One und dem PC in den Early Access gestartet. Auch wenn der Titel stark an die Pokémon-Spiele erinnert, sind die Wesen hier – die Pals – nicht annähernd so friedfertig und greifen auch mal zur Waffe, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Überhaupt triefen viele Elemente nur so vor schwarzem Humor.