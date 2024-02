Palworld-Spieler gibt wertvolle Technologiepunkte für Waffe aus und muss enttäuscht feststellen, dass sie trotzdem völlig nutzlos ist

Das Konzept dieser Waffe ist nicht ganz so gut durchdacht.

Sich in Palworld zu entscheiden, für was wir unsere Technologiepunkte ausgeben wollen, fällt manchmal gar nicht so leicht: Für eine gute neue Waffe oder doch lieber für Lagerausstattung, die etwas mehr Gemütlichkeit vermittelt?

Ein Spieler hat sich mit dem Graffitigewehrset für einen Mittelweg entschieden, der auf den ersten Blick richtig gut aussieht. Bei der Nutzung stellt sich aber schnell heraus: Das Teil ist echt enttäuschend.

Fan stellt sich 'Waffe' richtig cool vor, bereut den Kauf dann aber sehr schnell

Auf den ersten Blick klingt das Graffitigewehrset gar nicht so schlecht. Es lässt sich auf Charakterstufe 42 mit Alten Technologiepunkten freischalten und hinterlässt auf der Oberfläche, auf die gefeuert wird, Bilder von Relaxaurus. Damit ist es ideal für alle Spieler*innen, die sich für ihre Basis mehr Gestaltungs- und Anpassungsmöglichkeiten wünschen. Ein paar Graffitis von einem süßen blauen Dino lösen vielleicht nicht alle Probleme, aber sind immerhin schon eine nette Ergänzung.

Das dachte sich wohl auch Reddit-User fluffy_boy_cheddar, änderte seine Meinung dann aber recht schnell. Vielmehr warnt er uns: "Verschwendet nicht eure Technologiepunkte". Warum dieser plötzliche Sinneswechsel? Auch das erklärt er uns auf Reddit:

Obwohl es cool ist, die Gemälde zu sehen, verschwinden sie schon nach einer Minute oder so. So lahm.

Das klingt irgendwie nicht so richtig durchdacht.

Andere Personen haben in den Kommentaren noch eine andere witzige Idee und fragen, ob es möglich sei, damit auf Pals zu schießen und sie zu "taggen". Ein anderes Community-Mitglied erklärt aber, das sei zwar möglich, das Bild aber so verzerrt, dass es kaum zu erkennen ist.

Manche Fans mögen aber trotzdem die Vorstellung, schlafende Pals heimlich "zu bekritzeln". Ob euch das reicht, um euch das Teil zu holen, müsst ihr selbst entscheiden. Es stimmt zwar, dass gerade die Alten Technologiepunkte rar sind und ihr euch gut überlegen müsst, wofür ihr sie ausgebt, das gilt aber vor allem für die unteren Level.

Habt ihr mal Level 42 erreicht, ist es doch wahrscheinlich, dass ihr einige Punkte übrig habt. Nur bis Level 50 lassen sich Technologien freischalten und ihr schaltet in der Regel genug Punkte frei, um euch alles zu holen. Ob ihr dann noch Ressourcen darauf verwenden wollt, ist eine andere Frage.

Was haltet ihr vom Graffitigewehrset?