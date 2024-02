Palworld-Glückspilz fängt fast perfekten Pal und andere Fans sind neidisch, weil sie mit über 100 Eiern nicht so viel Erfolg haben

Jetragon ist ein sehr beliebter Pal. Klar, denn er ist ein fliegender Drache.

In Palworld gibt es zwei Dinge, die einen richtig starken Pal ausmachen – abgesehen von der Art und dem Elementtyp, die in ganz bestimmten Kämpfen den Unterschied machen können: ein hohes Level und möglichst gute Passiv-Fähigkeiten. Ein echter Glückspilz hat hier bei seinem Fang das ganz große Los gezogen.

Diesen fantastischen Pal konnte sich ein Fan schnappen

"Ich konnte ehrlich meinen Augen nicht trauen, als ich ihn gefangen habe", erklärt Ghost_of_Olympus auf Reddit und zeigt dazu Details zum gemeinten Pal. Es handelt sich um einen Jetragon auf Level 50. Neben dem hohen Level bringt er aber auch eine ganz großartige Auswahl an Skills mit:

Legend (Tier 3)

Runner (Tier 2)

Divine Dragon (Tier 3)

Ferocious (Tier 3)

Was ist so gut an diesen Fähigkeiten? Ganz einfach: Sie gewähren dem Jetragon nicht nur ein dickes Plus auf seine Angriffskraft (insbesondere Drachen-Attacken) und Verteidigung, sondern auch noch auf seine Bewegungsgeschwindigkeit. Gleich zwei der Fähigkeiten geben Boni auf Letzteres, nämlich "Runner" und "Legend".

Das ist bei einem Pal, mit dem sich durch die Welt fliegen lässt, natürlich besonders praktisch. Aber auch im Kampf sollte sich der Jetragon richtig gut schlagen. Insgesamt verfügt er über gleich drei Tier 3-Fähigkeiten (die bestmögliche Bewertung), plus eine Tier 2-Fähigkeit – eine nahezu perfekte Kombination.

Kein Wunder, dass Fans neidisch sind

Normalerweise ist eine derart gute Kombination selbst beim Züchten schwer zu erreichen. Dabei versuchen wir, zwei gute Pals zu kreuzen, um ein noch besseres Monster zu bekommen. Eine Schwierigkeit dabei ist allein schon, zwei taugliche Ausgangs-Pals mit unterschiedlichem Geschlecht zu finden.

Dass Züchten Nerven kosten kann, ohne so gute Ergebnisse hervorzubringen, bestätigt ein Post unter dem Beitrag, in dem ein User verrät: "Ich habe gestern über 143 ausgebrütet und versucht, nur in die Nähe zu kommen. Mein bester Jetragon hat Artisan und Serious. Ich bin so sauer." Beide Skills wirken sich nur auf Arbeitsgeschwindigkeit aus. Einer ist Tier 3, einer Tier 2.

Andere Community-Mitglieder bringen ihren Neid in Memes zum Ausdruck. Eine Person fragt außerdem: "Warum verschwendest du deine Zeit auf Reddit, wenn du auch Lotterie-Lose kaufen könntest", um auszudrücken, für was für einen Glückspilz er oder sie Ghost_of_Olympus hält.

Mit welcher Kombination aus Fähigkeiten kam der beste Pal daher, den ihr je gefangen habt?